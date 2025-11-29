জেলা

ফরিদপুরে বাসচাপায় কলেজছাত্রী নিহত, দেড় ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ

ফরিদপুর
ফরিদপুরে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। আজ শনিবার সকালেছবি: প্রথম আলো

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বাসের নিচে চাপা পড়ে সাহিদা আক্তার (১৭) নামের এক কলেজছাত্রী নিহত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল সোয়া নয়টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের সুয়াদী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ওই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় লোকজন মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এতে প্রায় দেড় ঘণ্টা ওই মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

নিহত সাহিদা আক্তার সুয়াদী গ্রামের শাহাদাৎ শেখের মেয়ে। তিনি ভাঙ্গা মহিলা কলেজ থেকে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে চলতি বছর এইচএসসি পাস করেছেন।

এ বিষয়ে ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফ হোসেন বলেন, সকালে ওই শিক্ষার্থী মহাসড়ক পার হচ্ছিল। তখন ঢাকা থেকে খুলনাগামী ইমাদ পরিবহনের একটি বাস চাপা দিলে ঘটনাস্থলে সে নিহত হয়।

স্থানীয় কয়েকজন জানান, আজ সকালে হঠাৎ মহাসড়কে বিকট শব্দ ও চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পান। দৌড়ে গিয়ে তাঁরা দেখেন, একজনের দেহ ছিন্নভিন্ন অবস্থায় মহাসড়কে পড়ে আছে। এ ঘটনায় গ্রামের বাসিন্দারা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। বিক্ষোভ চলাকালীন দূরপাল্লার কয়েকটি বাস ভাঙচুর করা হয়। পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপে দেড় ঘণ্টা পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ওসি মো. রকিবুজ্জামান বলেন, নিহত শিক্ষার্থীর মরদেহ ভাঙ্গা হাইওয়ে পুলিশ থানায় রাখা হয়েছে।

