জেলা

ফেনী-১ আসনে খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

প্রতিনিধি
ফেনী
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ফেনী-১ (ফুলগাজী, পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া) আসনে বিএনপির চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপির নেতারা।

আজ রোববার বিকেলে ফেনী জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু তালেবের নেতৃত্বে বিএনপির নেতারা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

এ সময় জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভাপতি ফরিদ উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক পার্থ পাল চৌধুরী, জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ছাগলনাইয়া সভাপতি জাফর আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহ শেষে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আবু তালেব বলেন, ‘ফেনী-১ খালেদা জিয়ার আসন। বর্তমানে তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দলের চেয়ারপারসনের পক্ষে আমরা মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছি। আশা করছি, তিনি সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন।’

ফেনী জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মনিরা হক বলেন, ১১ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশনার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। তফসিল ঘোষণার পর ফেনী-১, ফেনী-২ ও ফেনী-৩—এই তিন আসনে প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ শুরু করেন। গত ১০ দিনে ফেনীর ৩টি আসনে ১৬ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে বিএনপির মনোনীত তিনজন, জামায়াতের দুজন, এনসিপির একজন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের তিনজন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির দুজন, খেলাফত মজলিসের একজন ও দলীয় মনোনয়ন না পাওয়া চারজন বিএনপির নেতা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

