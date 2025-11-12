জেলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী বদলের দাবিতে মশালমিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ (শিবগঞ্জ) আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ-সোনা মসজিদ স্থলবন্দর সড়কেের কয়লাবাড়ি এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ (শিবগঞ্জ) আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে মশালমিছিল ও বিক্ষোভ করেছেন দলটির রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ শাহিন শওকতের সমর্থকেরা। গতকাল মঙ্গলবার রাতে শিবগঞ্জ উপজেলার কয়লাবাড়ি ট্রাকটার্মিনাল থেকে মিছিলটি বের হয়ে মুসলিমপুর বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

অবরোধের কারণে প্রায় আধা ঘণ্টা চাঁপাইনবাবগঞ্জ-সোনা মসজিদ স্থলবন্দর সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। এ সময় আন্দোলনকারীরা সদ্যঘোষিত বিএনপির মনোনীত প্রার্থী চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য শাজাহান মিয়ার দলীয় মনোনয়ন বাতিলের দাবি জানান।

আন্দোলনকারীরা বলেন, স্বাধীনতার পর শাজাহান মিয়া আটবার দলীয় মনোনয়ন পেয়ে পাঁচবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বিগত ১৭ বছরে আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের সময় বিদেশে আরাম-আয়েশে কাটিয়েছেন তিনি। এখন শারীরিকভাবে অসুস্থ ৯০ বছর বয়সী এই নেতা। তবু ত্যাগী নেতাদের বঞ্চিত করে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়ার ঘটনায় বিস্মিত হয়েছেন বিএনপির তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা।

দলের শীর্ষ পর্যায়ে মনোনয়নের বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা আহ্বান জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। দাবি আদায় না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

এর আগে গত রোববার বিকেলে শিবগঞ্জের কানসাট এলাকায় একই দাবিতে ঘণ্টাব্যাপী সড়ক অবরোধ করেন শাহিন শওকতের সমর্থকেরা।

