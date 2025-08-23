জেলা

ধর্মপাশায় কনে দেখতে যাওয়ার পথে ট্রলারডুবি, শিশু ও বৃদ্ধ নিখোঁজ

প্রতিনিধি
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ
ধারাম হাওরে ট্রলারডুবে শিশু ও বৃদ্ধ নিখোঁজছবি: প্রথম আলো

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার ধারাম হাওরে ট্রলারডুবির ঘটনায় এক শিশু ও বৃদ্ধ নিখোঁজ হয়েছেন। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ শিশু নূসরাতের (৭) বাড়ি উপজেলার কান্দাপাড়া গ্রামে এবং সামছুদ্দিনের (৬০) বাড়ি কেশবপুর গ্রামে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল ১০টার দিকে কান্দাপাড়া গ্রাম থেকে সাতজন নারী-পুরুষ ও শিশু পাশের জয়শ্রী ইউনিয়নের মহেষপুর গ্রামে কনে দেখতে যাচ্ছিলেন। ধারাম হাওরের মাঝপথে পৌঁছালে প্রবল ঢেউয়ে ট্রলারটি ডুবে যায়। এতে ট্রলারে থাকা সাতজনের মধ্যে পাঁচজন সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হন। কিন্তু শিশু নূসরাত ও সামছুদ্দিন পানিতে তলিয়ে যান। এ সময় সাঁতরে উঠতে গিয়ে আহত হন শিশু নূসরাতের বাবা বাবুল মিয়া। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে ধর্মপাশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। পরে সেখান থেকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

খবর পেয়ে বেলা ১১টার দিকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা এবং বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ধর্মপাশা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। স্থানীয় লোকজনও জাল ফেলে নিখোঁজ দুজনকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

ধর্মপাশা উপজেলা যুবদলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক ও কান্দাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সাইফুর রহমান কাঞ্চন বলেন, ‘আমরা স্থানীয়ভাবে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছি। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের লোকজনও আছেন। ইউএনও স্যার ঘটনাস্থলে উপস্থিত।’

ধর্মপাশা ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ লিয়াকত আলী বলেন, ময়মনসিংহ থেকে ডুবুরি দলকে খবর দেওয়া হয়েছে। তাঁরা দ্রুতই এসে পৌঁছাবেন বলে আশা করছি।

ধর্মপাশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এনামুল হক বলেন, ইউএনও, ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা ও আমরা ঘটনাস্থলে আছি। স্থানীয় লোকজনও নিখোঁজ দুজনকে উদ্ধারে চেষ্টা চালাচ্ছেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন