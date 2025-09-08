জেলা

ভোলায় গৃহবধূসহ দুজনকে মাথা ন্যাড়া করে হেনস্তা, গ্রেপ্তার ৫

প্রতিনিধি
ভোলা
ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ তুলে এক গৃহবধূ (৪০) ও এক মধ্যবয়সী ব্যক্তিকে (৫০) প্রকাশ্যে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার বড়মানিকা ইউনিয়নের নতুনবাজার মেঘনাতীর বাঁধ এলাকায় স্থানীয় এক সালিসে তাঁদের গলায় জুতার মালা পরানো হয় এবং মাথার চুল কেটে দেওয়া হয়।

ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সমালোচনার ঝড় ওঠে। পরে বোরহানউদ্দিন থানা–পুলিশ অভিযান চালিয়ে সালিসকারীসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে।

বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ছিদ্দিকুর রহমান বলেন, নির্যাতিত গৃহবধূ বাদী হয়ে ১২ থেকে ১৩ জনকে আসামি করে মামলা করেছেন। এর মধ্যে সালিসের প্রধান ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মো. হুমায়ুন কবিরও আছেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, বাজারের এক চায়ের দোকানের সামনে গৃহবধূকে জুতার মালা পরিয়ে মাথার চুল কেটে ফেলা হচ্ছে। পাশে ন্যাড়া মাথা ও গলায় জুতার মালা ঝোলানো অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন ইদ্রিছ মাঝি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত অনেকে মুঠোফোনে ভিডিও ধারণ করেন।

গ্রেপ্তারের আগে হুমায়ুন কবির ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ওই নারী দীর্ঘদিন ধরে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। ক্ষুব্ধ স্থানীয় লোকজন তাঁদের ধরে শাস্তি দেন। পরে দুজনকে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তবে ভুক্তভোগীর মা অভিযোগ করেন, বিএনপি নেতারা তাঁর মেয়েকে আটকে রেখে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছিলেন। টাকা না পেয়ে পার্টি অফিসে আটকে রেখে পরদিন প্রকাশ্যে হেনস্তা করা হয়। এমনকি কানের দুলও খুলে নেওয়া হয়।

বোরহানউদ্দিন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রায়হান উজ্জামান বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

