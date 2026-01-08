এনসিপির কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি, তাঁরই মোটরসাইকেল নিয়ে পালাল দুর্বৃত্তরা

এনসিপির কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি, তাঁরই মোটরসাইকেল নিয়ে পালাল দুর্বৃত্তরা
গাজীপুরে এনসিপির এক কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। অল্পের জন্য তিনি রক্ষা পেয়েছেন, তবে তাঁর মোটরসাইকেল নিয়ে তারা পালিয়ে গেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নগরের জোগিতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
এনসিপির ওই কর্মীর নাম হাবিব চৌধুরী (২৫)। তিনি গাজীপুর নগরের বাসন থানার মুগর খাল (৭১ গলি) এলাকায় থাকেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার ব্রাহ্মণ বাউগা গ্রামে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, হাবিব চৌধুরী তাঁর পুরোনো একটি মোটরসাইকেল বিক্রির বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। আজ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জোগিতলা এলাকায় দুই ব্যক্তি মোটরসাইকেল কেনার আগ্রহ দেখিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। একপর্যায়ে পরীক্ষা করার কথা বলে একজন মোটরসাইকেলটি চালু করেন। অন্যজন হঠাৎ তাঁকে লক্ষ্য করে দুটি গুলি ছোড়েন। হাবিব অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। ওই দুজন মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়।
এ সম্পর্কে হাবিব চৌধুরী বলেন, ‘মোটরসাইকেল কেনার কথা বলে তারা আমার সঙ্গে দেখা করে। টেস্ট করার কথা বলেই একজন উঠে পড়ে এবং অন্যজন আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। সৌভাগ্যক্রমে গুলি লাগেনি। কানের পাশ দিয়ে চলে গেছে।’
ওই ঘটনার পর এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতা আলী নাছের ফেসবুক লাইভে বলেন, ‘জুলাই যোদ্ধা এবং এনসিপির একজন সাহসী নেতা হাবিব চৌধুরী। মূলত তাকে ট্র্যাপ সাজিয়ে গুলি করা হয়। শহীদ ওসমান হাদিকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, আজ তাকেও একইভাবে হত্যার চেষ্টা করা হচ্ছিল। এটা খুবই এলামিং। জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে যারা অংশগ্রহণ করেছে, তারা কেউই নিরাপদ নয়। রাষ্ট্র নিরাপত্তা দিচ্ছে না। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। আমরা ১২ ঘণ্টার সময় দিচ্ছি। এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে।’
গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার তাহেরুল হক চৌহান প্রথম আলোকে বলেন, ‘ঘটনাটি মোটরসাইকেল কেনাবেচা নিয়ে হয়েছে। তিনি (হাবিব) অল্পের জন্য গুলিবিদ্ধ হননি। আমরা দুর্বৃত্তদের ধরতে এরই মধ্যে অভিযান শুরু করেছি। আশা করছি, দ্রুত তাদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।’