দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান হয়ে পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন বিদেশে, সড়কেই শেষ দুই তরুণের স্বপ্ন

দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান হয়ে পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন বিদেশে, সড়কেই শেষ দুই তরুণের স্বপ্ন
বিদ্যুতের কাজ শিখছিলেন মো. ইমন ও নুর হোসেন। স্বপ্ন ছিল নিজের পায়ে দাঁড়াবেন। দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান হয়ে বিদেশে পাড়ি জমাবেন। সংসারে সচ্ছলতা আনবেন। তবে সড়কেই সেই স্বপ্ন ঝরে গেল। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ইমনের। আর হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান নুর হোসেনও।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল দশটার দিকে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের লক্ষ্মীনারায়ণপুর এলাকার সুরের পোল নামক স্থানে ফেনী-নোয়াখালী মহাসড়কে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। ইমন ও নুর হোসেনের মোটরসাইকেলকে পেছন থেকে একটি ট্রাক ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, ইমন উপজেলার রসুলপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের লতিফপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম মো. খুরশিদ আলম। অপরদিকে, নুর হোসেন ওরফে রিফাত (২০) একই গ্রামের আবদুল হকের ছেলে।
নুর হোসেনের বড় ভাই রাকিব বলেন, ইমন ও নুর হোসেন বন্ধু। একসঙ্গে ইলেকট্রিকের কাজ শিখছিলেন তাঁরা। ইচ্ছা ছিল কাজ শিখে বিদেশে যাবেন দুজনই। আজ সকালে বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে কাজ করার জন্য চৌমুহনীর দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। পথে তাঁদের মোটরসাইকেলকে একটি দ্রুতগতির ট্রাক ওভারটেক করতে গিয়ে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার পর তাঁদের উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ইমনকে মৃত ঘোষণা করেন। সেখান থেকে রিফাতকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় পাঠানো হয়। পথেই কাঁচপুরের কাছে মারা যান তিনি।
জানতে চাইলে দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেন লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসেন ভূঁইয়া। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। দুর্ঘটনার পর চালক ট্রাক নিয়ে পালিয়ে যান। নিহত ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।