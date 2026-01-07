জেলা

হবিগঞ্জ-১ আসন

আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে বিএনপির প্রার্থী রেজা কিবরিয়াকে শোকজ

নিজস্ব প্রতিবেদক
হবিগঞ্জ
রেজা কিবরিয়াফাইল ছবি

হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ-বাহুবল) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী রেজা কিবরিয়াকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার এ আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি তাঁকে এ নোটিশ দেয়।

নোটিশে উল্লেখ করা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে ২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় নবীগঞ্জ উপজেলার ইমামবাড়ী বাজার ও পরদিন ৩ জানুয়ারি বিকেলে একই উপজেলার পাঞ্জারাই বাজারে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে স্থানীয় লোকজনের মধ্যে লিফলেট ও হ্যান্ডবিল দিয়ে প্রচার কার্যক্রম চালান রেজা কিবরিয়া। এ নিয়ে নবীগঞ্জ উপজেলার জিতু মিয়া ও মসফিকুজ্জামান চৌধুরী নামের দুই ব্যক্তি লিখিত অভিযোগ করেন। ছবিসহ এ–সংক্রান্ত প্রমাণ নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

নোটিশে বলা হয়, ‘এমতাবস্থায় আপনার বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে যে অভিযোগ আনীত হয়েছে, তা অনুসন্ধানের পর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য লিখিত সুপারিশ নির্বাচন কমিশন বরাবর কেন পাঠানো হবে না, তা ১৪ জানুয়ারি হবিগঞ্জ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভবনে (নবম তলায়) কমিটির অস্থায়ী কার্যালয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।’ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না এলে আইনানুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করা হয়।

জানতে চাইলে বিএনপির প্রার্থী রেজা কিবরিয়া প্রথম আলোকে বলেন, তিনি এখনো চিঠি পাননি। তিনি কোনো আচরণবিধি ভঙ্গ করেননি। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তার ব্যাখ্যা জমা দেওয়া হবে।

শোকজের বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন প্রথম আলোকে বলেন, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে আচরণবিধি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যেকোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে তা যাচাই করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

