সাভারে জমি দখলে বাধা দেওয়ায় হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ, থানায় অভিযোগ

সাভারে জমি দখলে বাধা দেওয়ায় হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ, থানায় অভিযোগ
ঢাকার সাভারে অবৈধভাবে এক ব্যক্তির জমি দখলের উদ্দেশ্যে সীমানাপ্রাচীর ভেঙে ফেলাসহ জমির মালিককে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় জমির মালিক দাবিদার সাভার মডেল থানায় দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।
জমির মালিক দাবিদার মো. আবুল হাসেম জানান, প্রায় ১০ বছর আগে সাভারের শ্যামলাপুর মৌজায় ক্রয় ও বায়নাসূত্রে এসএ খতিয়ান নম্বর ৮৪৩, আরএস খতিয়ান নম্বর ৪১৯, সিএস এবং এসএ দাগ নম্বর ৫৪৭ এবং আরএস ২৮৩২ নম্বর দাগে মোট ৬ দশমিক ৮১ শতাংশ জমির মালিক তিনি। ওই জমির চারপাশে সীমানাপ্রাচীর দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে জায়গাটি তিনি ব্যবহার করছিলেন। চার বছর ধরে ঢাকার কেরানীগঞ্জ থানার ঘাটারচরের রায়হান খালাশী (৫৫) ও চাঁন মিয়া খালাশী (৫০) তাঁদের লোকজন নিয়ে ওই জমি দখলের চেষ্টা করছেন। বিভিন্ন সময়ে জমি দখলে বাধা দিলে তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে হত্যার হুমকি দেন।
আবুল হাসেম আরও জানান, গত বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে ঘাটারচরের রায়হান খালাশী, চাঁন মিয়া খালাশী ও তাঁদের লোকজন ওই জমিতে জোর করে প্রবেশ করে সীমানাপ্রাচীর ভেঙে ফেলেন। পরে নিজেরা ইট ও বালু এনে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু করেন। বাধা দিতে গেলে তাঁরা গালিগালাজসহ তাঁকে (আবুল হাসেম) হত্যা করে ওই জমিতে পুঁতে ফেলার হুমকি দেন।
মো. আবুল হাসেম প্রথম আলোকে বলেন, ‘তাঁরা (প্রতিপক্ষ) জোর করে আমার কেনা জমি দখলের চেষ্টা করছেন। আমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন। এ ঘটনায় আজ (রোববার) দুপুরে সাভার মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।’
তবে অভিযোগ অস্বীকার করে ওই জমি নিজেদের বলে দাবি করেছেন চাঁন মিয়া খালাশী। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, ‘ওই জমি ২০০১ সালে কিনেছি। আমার সবকিছু আছে। তাঁর (আবুল হাসেম) শুধু আছে একটা দলিল।’ হত্যার হুমকির বিষয়ে চাঁন মিয়া বলেন, ‘জমি কেনার পর আমি বাউন্ডারি দিছিলাম। হাউজিং কর্তৃপক্ষ সেই বাউন্ডারি ভেঙে দিছে। এরপর সেখানে কোনো বাউন্ডারি ছিল না। আমি নতুন করে বাউন্ডারি দিছি। তাঁকে হুমকি কেন দিব। আমি তো তাঁকে বলছি লোকজন নিয়ে কাগজপত্র নিয়ে বসতে।’
ঢাকা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম, অপস ও ট্রাফিক উত্তর) আরাফাতুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, আবুল হাসেম লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। আইন অনুসারে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।