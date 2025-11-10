প্যারোলে মুক্তি পেয়ে স্ত্রী ও নবজাতক সন্তানের জানাজায় ছাত্রলীগ নেতা

প্যারোলে মুক্তি পেয়ে স্ত্রী ও নবজাতক সন্তানের জানাজায় ছাত্রলীগ নেতা
নারায়ণগঞ্জে তিন ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়ে স্ত্রী ও নবজাতক সন্তানের জানাজায় অংশ নিয়েছেন মো. সুমন নামের এক ব্যক্তি। তিনি নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার সোনাকান্দা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বলে জানিয়েছে পুলিশ। আজ সোমবার বিকেল পাঁচটায় প্যারোলে মুক্তি পেয়ে দড়ি সোনাকান্দা মোড়ে পুলিশি পাহারায় জানাজায় অংশ নেন তিনি।
এলাকাবাসী ও স্বজনেরা জানান, বন্দর থানার পুলিশ বৈষম্যবিরোধী বিস্ফোরকের মামলায় সম্পৃক্ত থাকার সন্দেহে গত বৃহস্পতিবার রাতে সুমনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায়। এ ঘটনায় সুমনের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী হাফেজা বেগম অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে শুক্রবার আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে সেখানে তিনি সন্তান প্রসব করেন। তবে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার বিকেলে নবজাতক এবং একই দিন রাত আটটায় তাঁর স্ত্রী হাফেজা বেগমের মৃত্যু হয়।
সোমবার বিকেলে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে পুলিশি প্রহরায় নিজের বাড়িতে যান। এ সময় তিনি ও স্বজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। বিকেল পাঁচটায় স্ত্রী ও নবজাতক পুত্রসন্তানের জানাজায় অংশগ্রহণ করেন তিনি। দাফন শেষে তাঁকে পুনরায় কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়।
এ বিষয়ে বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিয়াকত আলী প্রথম আলোকে বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিস্ফোরক মামলায় গ্রেপ্তার ছাত্রলীগ নেতা সুমন তিন ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে জানাজায় অংশ নিয়েছিলেন। জানাজা শেষে তাঁকে আবার কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়েছে।