বৃহস্পতিবারের মধ্যে চাকসুর তফসিল দেওয়া হবে: সহ-উপাচার্য

বৃহস্পতিবারের মধ্যে চাকসুর তফসিল দেওয়া হবে: সহ-উপাচার্য
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের তফসিল বৃহস্পতিবারের মধ্যে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন। আজ রোববার বিকেল চারটার দিকে প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন তিনি।
সহ-উপাচার্য মো. কামাল উদ্দিন বলেন, বৃহস্পতিবারের মধ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে। আগামী মঙ্গলবার চাকসুর নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে প্রশাসনের সভা হবে। এ সভায় ঠিক কখন তফসিল দেওয়া হবে, তা নিশ্চিত করা হবে।
এর আগে চাকসু নির্বাচনের তফসিলসহ তিন দাবিতে মানববন্ধন করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ইসলামি ছাত্র শিবির। আজ দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ মানববন্ধন হয়। এই ভবনে উপাচার্য, দুই সহ-উপাচার্য ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের কার্যালয় রয়েছে।
বেলা দেড়টার দিকে শিবিরের এ মানববন্ধন শেষ হয়। পরে সংগঠনটির সাতজন প্রতিনিধি সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন ও চাকসুর নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনির উদ্দিনের সঙ্গে সভা করেন। সভা শেষে শাখা ছাত্রশিবিরের দপ্তর সম্পাদক হাবিব উল্লাহ খালেদ বলেন, চাকসু নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে তাঁদের কথা হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে তাঁদের জানানো হয়েছে।
শিবির নেতার ওই মন্তব্যর পর প্রশাসনের বক্তব্য জানতে চায় প্রথম আলো। তখন সহ-উপাচার্য বিষয়টি নিশ্চিত করেন। একই কথা বলেন নির্বচন কমিশনার অধ্যাপক মনির উদ্দিন। তিনি বলেন, মঙ্গলবার সভার পর তাঁরা রোডম্যাপ তৈরি করবেন। এরপর তফসিল ঘোষণা করবেন। বুধবারও তফসিল ঘোষণা করা হতে পারে।
উল্লেখ্য ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম চাকসু নির্বাচন হয় ১৯৭০ সালে। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি শিক্ষাবর্ষে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত মাত্র ছয়বার এ নির্বাচন হয়েছে। সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। পরে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের মুখোমুখি অবস্থান, সংঘর্ষ ও অনুকূল পরিবেশ না থাকায় আর কোনো নির্বাচন হয়নি। তবে গত বছর আওয়ামী লীগের পতনের পর থেকে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন ও শিক্ষার্থীরা চাকসু নির্বাচন দেওয়ার দাবিতে কর্মসূচি পালন করছেন।