জেলা

নীলফামারীতে বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাকচাপায় শিশুশিক্ষার্থী নিহত

প্রতিনিধি
নীলফামারী
দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি আটকে রেখে আগুন ধরিয়ে দেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। পরে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেছবি: প্রথম আলো

নীলফামারীতে বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাকচাপায় মার্জিয়া আক্তার (৮) নামের এক শিশুশিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা সদরের মোড়লের ডাঙ্গা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মার্জিয়া টুপামারী ইউনিয়নের পীরের মাজার শাহ পাড়ার মো. মোস্তাকিম শাহের মেয়ে। সে শহরের মমতাজ মেমোরিয়াল স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

স্থানীয় লোকজন জানান, সকালে স্কুলের ক্লাস পার্টিতে অংশ নেয় মার্জিয়া। দুপুরে অনুষ্ঠান শেষে চাচা হাসু শাহের সঙ্গে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল সে। পথে মোড়লের ডাঙ্গা বাজারে তার পানির পিপাসা পায়। বেলা আড়াইটার দিকে ওই বাজারের একটি হোটেলে পানি পান করে চাচার মোটরসাইকেলে ওঠার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। এ সময় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ট্রাকটি ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে নীলফামারী ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

মোড়লের ডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন বলেন, ‘মার্জিয়া আমার মেয়ে সিনথিয়ার সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে একই শ্রেণিতে পড়ত। আজকের ক্লাস পার্টিতে তারা একসঙ্গে ছিল।’

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নীলফামারী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আর সাঈদ প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা ট্রাকটি আটক করেন। পরে পুলিশ ট্রাকটি থানায় নিতে চাইলে বিক্ষুব্ধ জনতা সেটি নিজেদের হেফাজতে রাখেন। ওই শিশুর লাশ নীলফামারী জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন