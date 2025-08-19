রাজশাহীতে সরকারি কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত ও সাংবাদিকের ফোন কেড়ে নেওয়া নেতাকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

রাজশাহীতে সরকারি কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত ও সাংবাদিকের ফোন কেড়ে নেওয়া নেতাকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার
রাজশাহীতে সরকারি কর্মকর্তাদের লাঞ্ছিত করা ও সাংবাদিকের ফোন কেড়ে নেওয়ার ঘটনায় এক নেতাকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি। বহিষ্কৃত নেতার নাম শাফিকুল ইসলাম। তিনি বাগমারার আউচপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও আউচপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।
রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাঈদ চাঁদ, যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম ও সদস্যসচিব বিশ্বনাথ সরকারের স্বাক্ষর করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কারের অনুলিপি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।
এদিকে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নবী নওয়াজেস আমিন আজ মঙ্গলবার বাগমারা থানায় শাফিকুল ইসলাম ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল সোমবার দুপুরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ তুলে শাফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ১৫ থেকে ২০ জন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে যান। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে খাদ্য নিয়ন্ত্রক পাশের দপ্তরে আশ্রয় নেন। সেখানে গিয়ে খাদ্য কর্মকর্তার সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন শাফিকুল। তাঁকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালসহ শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। এ সময় প্রথম আলোর প্রতিনিধি মুঠোফোনে ভিডিও ধারণ করতে গেলে মুঠোফোন কেড়ে নেওয়া হয়। পরে তা ফেরত দেওয়া হয়েছে।
ঘটনা প্রসঙ্গে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নবী নওয়াজেস আমিন জানান, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় পরিবেশক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তবে আগের পরিবেশকেরা উচ্চ আদালতে মামলা করলে কার্যক্রমটি স্থগিত হয়ে যায়। বিষয়টি চেয়ারম্যান ও তাঁর লোকজনদের বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। তবে তাঁরা আগের পরিবেশকদের বাদ দিয়ে নিজেদের অনুগত লোকদের নিয়োগের দাবি করে। অফিসকক্ষে ঢুকে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।
চেয়ারম্যান শাফিকুল ইসলাম লোকজন নিয়ে উপজেলা পরিষদে আসার কথা স্বীকার করে বলেন, ‘ঘটনার সময় আমি নিচে ছিলাম, পরে ওপরে গিয়ে ছেলেপেলেদের সরিয়ে এনেছি।’ তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর স্বাক্ষর জাল করে দুই পরিবেশক শামীম আল মামুন ও শাহাদাত হোসেন ভুয়া ট্রেড লাইসেন্স জমা দিয়েছেন। খাদ্য কর্মকর্তা এটা গ্রহণ করেছেন। এটা জানার জন্য লোকজন নিয়ে এসেছিলেন। তবে তিনি এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। দল থেকে বহিষ্কারের বিষয়টি জেনেছেন বলে জানান তিনি।
বাগমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তৌহিদুল ইসলাম বলেন, জিডি হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে হামলা ও ভাঙচুরের একাধিক মামলাও রয়েছে।
দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগে এর আগে শাফিকুল ইসলামকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। পরে উচ্চ আদালতের আদেশে তিনি দায়িত্বে ফিরে আসেন।