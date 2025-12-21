পঞ্চগড়ে তাপমাত্রা বাড়লেও আছে কুয়াশার দাপট

পঞ্চগড়ে তাপমাত্রা বাড়লেও আছে কুয়াশার দাপট
পঞ্চগড়ে গত কয়েক দিনের তুলনায় তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে; কেটে গেছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। তবে কুয়াশার দাপট আছে। উত্তরের হিম বাতাসে জেঁকে বসেছে কনকনে শীত।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যাবেক্ষণাগার সূত্রে জানা যায়, আজ রোববার সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়ায় দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। তবে তা সারা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয়। এদিন দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে কুড়িগ্রামের রাজারহাটে। সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়ায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৯ শতাংশ এবং বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার। রাতভর উত্তরের ঝিরিঝিরি বাতাসের পর ভোর থেকে শুরু হয়েছে ঘন কুয়াশার দাপট। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পূর্ব আকাশে কুয়াশা ভেদ করে সূর্য উঁকি দিলেও ছড়াতে পারেনি রোদের তীব্রতা।
এর আগে ১১ ডিসেম্বর তেঁতুলিয়ায় সারা দেশের এবং চলতি মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছিল। শুরু হয়েছিল মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। ওই দিন থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত তেঁতুলিয়ায় দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ছিল। এই জনপদে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল।
গতকাল শনিবার হঠাৎই তেঁতুলিয়ার দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে যায়। ওই দিন সকালে তেঁতুলিয়ায় দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। তবে দিনভর আকাশে মেঘ আর হিমেল বাতাস থাকায় গতকাল তেঁতুলিয়ার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা অন্যান্য দিনের তুলানায় কিছুটা কম ছিল। এতে দিনের বেলাও শীত অনুভূত হয়েছে। ওই দিন বিকেলে তেঁতুলিয়ায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ২৩ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আজ সকালে পঞ্চগড় সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, কুয়াশায় ঢেকে গেছে চারদিক। উত্তরের হিমেল বাতাসে অনুভূত হচ্ছে কনকনে শীত। প্রয়োজনের তাগিদে গায়ে গরম কাপড় জড়িয়ে বের হয়েছে সাধারণ মানুষ। কেউ কেউ ফসলি জমিতে হালচাষ আর ফসলের বীজ বোনার কাজ করছেন। আবার কেউ কেউ খেত থেকে সবজি তুলে বিক্রির জন্য নিয়ে যাচ্ছেন বাজারে। মহাসড়কে যানবাহনগুলো চলাচল করছে হেডলাইট জ্বালিয়ে।
সকালে সদর উপজেলার শিংপাড়া এলাকায় কথা হয় ভ্যানচালক হজরত আলীর (৪৬) সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘কয় দিন তকা (থেকে) ভালোই রোদ দেখা গেল। আজি রাতিত খুপে বাতাস বহিচে। এ্যালা কুয়াশাতে আন্ধার হয় আছে। দুই দিন তকা ঠান্ডাখান বেশি নাগেছে।’
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্র নাথ রায় মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, তেঁতুলিয়ায় মৃদু শৈত্যপ্রবাহ কেটে গিয়ে দুই দিন ধরে তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু আকাশে মেঘ আর ঘন কুয়াশার কারণে ভূপৃষ্ঠে সূর্যের তীব্রতা ছড়ায় না। এতে দিনের বেলাতেও শীত অনুভূত হচ্ছে। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে এই এলাকায় মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে বলে তিনি জানান।