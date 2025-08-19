নারীকে চাপা দিয়ে সড়কের বাইরে ছিটকে পড়ল কাভার্ড ভ্যান

নারীকে চাপা দিয়ে সড়কের বাইরে ছিটকে পড়ল কাভার্ড ভ্যান
চট্টগ্রামে মিরসরাইয়ে সড়ক পারাপারের সময় কাভার্ড ভ্যানের নিচে চাপা পড়ে শাহীন বেগম (৪৫) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটায় উপজেলার ওয়াহিদপুর ইউনিয়নের বড় দারোগারহাট বাজারের উত্তর পাশে কমর আলী সড়কের মাথায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহীন বেগম চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জ থানার পালিসাড়া এলাকার মো. জাকির হোসেনের স্ত্রী।
স্থানীয় বাসিন্দা ও কুমিরা হাইওয়ে থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিহত শাহীন বেগমের স্বামী মিরসরাই উপজেলার বড় দারোগাহাট এলাকার একটি ইটভাটায় কাজ করেন। কাজের সূত্রে শাহীন বেগম পরিবারসহ ওই এলাকাতেই বসবাস করতেন। আজ সকালে পারিবারিক কাজে বের হয়ে সড়ক পারাপারের সময় দ্রুতগতির একটি কাভার্ড ভ্যানের নিচে চাপা পড়েন তিনি। এতে সড়কে থেঁতলে তাঁর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এ সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাভার্ড ভ্যানটিও সড়কের বাইরে কৃষিজমিতে ছিটকে পড়ে। খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় শাহীন বেগমের লাশ উদ্ধার করে কুমিরা হাইওয়ে থানা-পুলিশ।
জানতে চাইলে কুমিরা হাইওয়ে থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জাকির রব্বানী প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে লাশ তাঁর স্বজনদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে। দুর্ঘটনার পর কাভার্ড ভ্যানের চালক ও তাঁর সহকারী পালিয়েছেন। কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।