পদ্মা নদীর এক পাঙাশ বিক্রি হলো ৬৭ হাজার টাকায়

রাজবাড়ী
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দের দৌলতদিয়ার ৬ নম্বর ফেরিঘাটে গতকাল মঙ্গলবার পাঙাশ মাছটি নিলামে তোলা হয়ছবি: প্রথম আলো

রাজবাড়ীর পদ্মা নদীতে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে ২৫ কেজি ৩০০ গ্রাম ওজনের একটি পাঙাশ। পরে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকার এক ব্যবসায়ী মাছটি ৬৭ হাজার টাকায় কিনে নিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল দুপুরে গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া কলার বাগান এলাকায় পদ্মা নদীতে জেলেরা জাল ফেলেন। সেখানে ছিলেন মানিকগঞ্জের জাফরগঞ্জ এলাকার জেলে ওমর হালদার। বেলা তিনটার দিকে ওমর হালদারের জালে বড় ধরনের ঝাঁকি দিলে তিনি বুঝতে পারেন বড় কিছু আটকা পড়েছে। পরে জাল গুটিয়ে নৌকায় তুলেই দেখতে পান বড় একটি পাঙাশ। জেলেরা মাছটি নিয়ে আসেন দৌলতদিয়ার ৬ নম্বর ফেরিঘাটে। স্থানীয় কেসমত সরদারের আড়তে মাছটি বিক্রির জন্য তোলা হয়। উন্মুক্ত নিলামে ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ী চান্দু মোল্লা সর্বোচ্চ দামে পাঙাশটি কেনেন।

দৌলতদিয়ার ৫ নম্বর ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ী চান্দু মোল্লা বলেন, পাঙাশটির ওজন ছিল প্রায় ২৫ কেজি ৩০০ গ্রাম। সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে আমি ২ হাজার ৬০০ টাকা কেজি হিসেবে ৬৫ হাজার ৮০০ টাকা দিয়ে পাঙাশটি কিনে নিই। মাছটি নিজের আড়তে এনে অনলাইনসহ পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করতে থাকি। ঢাকার গুলশান এলাকার এক ব্যবসায়ী ৬৭ হাজার টাকায় মাছটি কিনে নেন। পরিবহন খরচ দেওয়ার চুক্তিতে সন্ধ্যার দিকে মাছটি তাঁর ঠিকানামতো ঢাকায় পৌঁছে দেওয়া হয়।’

চান্দু মোল্লা আরও বলেন, ‘দুই মাস আগে প্রায় ২৩ কেজি ওজনের একটি এবং তার কিছুদিন আগে প্রায় ৩৬ কেজি ওজনের আরেকটি বড় পাঙাশ পাওয়া গিয়েছিল। এ ধরনের বড় মাছ পাওয়ায় জেলেরা যেমন খুশি, আমরাও খুশি। ক্রেতারা বড় মাছ কিনলে আমরা তাঁদের সুবিধামতো জায়গায় পৌঁছে দিই।’

রাজবাড়ী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা নাজমুল হুদা বলেন, বৃষ্টির পানিতে নদী ভরাট থাকায় এবং পানি ঘোলা থাকায় বড় মাছ ধরা পড়ছে। পদ্মা নদীর মাছের চাহিদা বরাবরই বেশি। বড় মাছ পাওয়ার বিষয়টি এ অঞ্চলের জেলেদের জন্য যেমন সুখবর, তেমনি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্যও ভালো খবর। এতে উভয়ই লাভবান হচ্ছেন।

