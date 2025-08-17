নাইক্ষ্যংছড়িতে রোহিঙ্গা যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

নাইক্ষ্যংছড়িতে রোহিঙ্গা যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুমের একটি ফল বাগান থেকে এক রোহিঙ্গা যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত যুবকের নাম নুরুল আবছার (২২)। তিনি উখিয়ার বালুখালী রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরের জি ব্লকের জাফর আলমের ছেলে। নুরুল আবছার অটোরিকশা চালাতেন।
আজ রোববার দুপুরে নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম ইউনিয়নের কচুবনিয়া এলাকার কুমির প্রজননকেন্দ্র–সংলগ্ন একটি ড্রাগন ফলের বাগান থেকে নুরুল আবছারের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসরুরুল হক।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানায়, গতকাল শনিবার নুরুল আবছার অটোরিকশা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন, এরপর আর ফেরেননি। রাতভর তাঁর ব্যবহৃত মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। আজ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে ড্রাগন বাগানে গলাকাটা লাশটি দেখতে পান। তবে তাঁর অটোরিকশা ও মুঠোফোন পাওয়া যায়নি। স্থানীয় লোকজনের ধারণা, তিনি ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন।
এ ব্যাপারে ঘুমধুম পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জাফর ইকবাল বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।
নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ওসি মো. মাসরুরুল হক বলেন, কে বা কারা রোহিঙ্গা তরুণকে খুন করেছে, তা এ মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। তবে পুলিশ জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার পাশাপাশি অটোরিকশা ও মুঠোফোন উদ্ধারের জন্য কাজ করছে।