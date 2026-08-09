জেলা

চট্টগ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বিএনপি নেতার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
জামাল হোসেনছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক বিএনপি নেতার মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত একটার দিকে উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের দক্ষিণ তৈলারদ্বীপ গ্রামের পাতুলীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম জামাল হোসেন (৪৯)। তিনি ওই এলাকার আলী আহমদের ছেলে। আনোয়ারা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য ছিলেন জামাল হোসেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাতে জামালের চাচাতো ভাই মো. মুজিবের টিনশেড ঘরে আগুন লাগে। এ সময় জামাল নিজের ঘরের আইপিএসের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

জামাল হোসেনের মৃত্যুর বিষয়টি স্থানীয় বারখাইন ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য নাছির উদ্দিন প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, জামালের ১ মেয়ে ও দুই ছেলে আছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন