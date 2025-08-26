বাঁশখালীতে পাঁচটি অবৈধ ‘আর্টিসানাল’ ট্রলিং বোটসহ ২৯ জেলে আটক
কাঠের তৈরি ছোট ট্রলারকে অবৈধভাবে ইঞ্জিন লাগিয়ে যুক্ত করা হয় ছোট ফাঁসের ‘বেহুন্দি জাল’। সাগরে নিষিদ্ধ এসব নৌযানকে বলা হয় আর্টিসানাল ট্রলিং বোট। এসব ট্রলার গভীর ও অগভীর সাগরে রেণু–পোনা, ডিমওয়ালা মা মাছ ও মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য নষ্ট করে। চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে এমন পাঁচটি মাছ ধরার আর্টিসানাল ট্রলিং বোটসহ ২৯ জেলেকে আটক করেছে কোস্টগার্ড। গত শনিবার থেকে গতকাল সোমবার পর্যন্ত উপজেলার শেখেরখীল সরকার বাজারসংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। এ ঘটনায় ট্রলারমালিক পক্ষকে ১০ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে জেলেদের ছেড়ে দেওয়া হয়।
কোস্টগার্ড সূত্র জানায়, এসব ট্রলিং বোটের জালের মূল্য প্রায় ৩৬ লাখ টাকা। জব্দের পর মৎস্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে এসব অবৈধ ট্রলিং নৌকার সরঞ্জাম নষ্ট করা হয়।
জব্দের বিষয়ে কোস্টগার্ড পূর্ব জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট বিএন শাকিব মেহবুব বলেন, মালিকপক্ষকে জরিমানা করে নৌকা ও জেলেদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মৎস্য সম্পদ রক্ষায় কোস্টগার্ডের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। জরিমানার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।