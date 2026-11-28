ড্রাইভিং শেখানোর নামে গোপনে নারীর ছবি-ভিডিও ধারণ, ২০ লাখ টাকা আদায়ের অভিযোগ
গাড়ি চালানো শেখানোর নামে গোপনে নারীর আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও ধারণ করে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ২০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। পরে ভুক্তভোগী নারীর স্বামীর দায়ের করা মামলায় অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়নের (এসআরবি) একটি দল।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম আশরাফুল আলম (৩০)। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ১টা ৪০ মিনিটের দিকে ময়মনসিংহ নগরের বয়ড়া ছালাকান্দি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এসআরবির একটি দল।
গ্রেপ্তারের যুবকের কাছ থেকে ব্ল্যাকমেলের কাজে ব্যবহৃত দুটি মুঠোফোন ও একটি সিম কার্ড জব্দ করা হয়েছে।
আজ শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে এসআরবি-১৪-এর ময়মনসিংহ কার্যালয় থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
মামলার এজাহারের বরাত দিয়ে এসআরবি জানায়, ২০২১ সালে ওই নারীকে গাড়ি চালানো শেখানোর জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল আশরাফুলকে। প্রশিক্ষণের সময় গোপনে ওই নারীর কিছু আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও ধারণ করেন তিনি। পরে এসব ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে ওই নারীকে ব্ল্যাকমেল করতে থাকেন আশরাফুল। লোকলজ্জার ভয়ে ওই নারী বিভিন্ন সময়ে তাঁকে প্রায় ২০ লাখ টাকা দিতে বাধ্য হন।
মামলার এজাহারে আরও বলা হয়, একপর্যায়ে ওই নারী আশরাফুলের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিলে তিনি ক্ষিপ্ত হন। সম্প্রতি ওই নারীর আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও তাঁর স্বামীর কর্মস্থলের এক সহকারীর মুঠোফোনে পাঠিয়ে দেন আশরাফুল। বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে ওই নারীর সন্তানদের স্কুল ও খেলার মাঠ থেকে অপহরণ করে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।
এ ঘটনায় ওই নারীর স্বামী বাদী হয়ে গত বুধবার ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানায় পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে তিনটি ধারায় অভিযোগ এনে মামলা করেন। মামলায় আশরাফুলকে প্রধান আসামি করা হয়েছে। ওই মামলায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এসআরবি।
এ বিষয়ে এসআরবি-১৪-এর জ্যেষ্ঠ সহকারী পরিচালক ও মিডিয়া কর্মকর্তা নাদিয়া ফারজানা জানান, মামলার পর এসআরবি ছায়া তদন্ত শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায় অভিযান চালিয়ে মামলার প্রধান আসামি আশরাফুলকে গ্রেপ্তার করা হয়। জব্দ করা আলামত দেখে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কোতোয়ালি মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে তাঁকে।
আজ বিকেল চারটা ২০ মিনিটে কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, ‘অভিযুক্ত যুবককে এসআরবি গ্রেপ্তার করে আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। তাঁকে আদালতে সোপর্দ করার প্রস্তুতি চলছে।’