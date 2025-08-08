গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে মিছিল–সমাবেশ

গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে মিছিল–সমাবেশ
গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যার প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে খাগড়াছড়িতে কর্মরত সাংবাদিকেরা এ কর্মসূচি পালন করেন।
সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাবের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয় মিছিলটি। পরে সেখানে মানবন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছে। অবিলম্বে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে।
প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্বে করেন খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাবের সভাপতি তরুণ কুমার ভট্টাচার্য। বক্তব্য দেন খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাবের সহসভাপতি মো. জহুরুল আলম, সাধারণ সম্পাদক এইচ এম প্রফুল্ল; খাগড়াছড়ি সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শাহরিয়ার ইউনুস, খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক সমির মল্লিক, মাছরাঙা টেলিভিশনের সাংবাদিক কানন আচার্য প্রমুখ।