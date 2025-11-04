হবিগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৩ জন নিহত, আহত ২০
ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলায় যাত্রীবাহী দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। আজ মঙ্গলবার বেলা দুইটার দিকে উপজেলার কদমতলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার শাহিবাগ এলাকার মো. হামিদ মিয়া (৬০), হবিগঞ্জ নবীগঞ্জ উপজেলার বড়চর গ্রামের মো. রাজু মিয়া (৩৫) ও অজ্ঞাতনামা একজন পুরুষ।
শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানা সূত্রে জানা গেছে, বেলা দুইটার দিকে ঢাকা থেকে সিলেটগামী এনা পরিবহনের একটি বাস শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার কদমতলী এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিকে থেকে আসা রয়েল পরিবহনের একটি বাসের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে বাস দুটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান দুজন। গুরুতর আহত অবস্থায় একজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর মারা যান।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানা–পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হবিগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে পাঠান।
দুর্ঘটনার কারণে মহাসড়কে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। বেলা তিনটার দিকে দুর্ঘটনাকবলিত দুটি বাস মহাসড়ক থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।
এসব তথ্য নিশ্চিত করে শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু তাহের দেওয়ান জানান, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস দুটির মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন এবং পরে হাসপাতালে একজন মারা যান। এ ঘটনায় ২০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। এ বিষয়ে এখনো মামলা হয়নি। লাশ তিনটি পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।
হবিগঞ্জ জেলা হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা ফাইকা রহমান প্রথম আলোকে জানান, তাঁরা দুর্ঘটনায় আহত ১৫ থেকে ২০ জনকে চিকিৎসা দিয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন মারা গেছেন। অনেককে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেটে পাঠানো হয়েছে।