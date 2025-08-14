জেলা

বাংলাদেশে আমরা আর চাঁদাবাজ ও দখলবাজ দেখতে চাই না: ফয়জুল করীম

প্রতিনিধি
নেত্রকোনা
নেত্রকোনায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম। বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরের মোক্তারপাড়া মাঠেছবি: প্রথম আলো

সারা দেশে চাঁদাবাজি ও লুটপাটের কথা উল্লেখ করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম বলেছেন, ‘এই বাংলাদেশ দেখার জন্য আমরা রাজপথে ঝাঁপিয়ে পড়ি নাই। এমন কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান নাই, যা দখল করা হয়নি। বিচারালয়গুলোকেও দখল করা হয়েছে। এই বাংলাদেশ দেখার জন্য মুগ্ধ জীবন দেন নাই, আবু সাঈদ তাঁর বুক পেতে দেন নাই। বাংলাদেশে আমরা আর চাঁদাবাজ, জুলমবাজ ও দখলবাজ দেখতে চাই না।’

বৃহস্পতিবার বিকেলে নেত্রকোনা শহরের মোক্তারপাড়া মাঠে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম এসব কথা বলেন। প্রয়োজনীয় রাষ্ট্র সংস্কার, গণহত্যার বিচার, সারা দেশে হত্যা, লুণ্ঠন ও চাঁদাবাজি বন্ধ এবং পিআর পদ্ধতিতে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে ইসলামী আন্দোলনের জেলা কমিটি এ সমাবেশের আয়োজন করে।

সমাবেশে ফয়জুল করীম বলেন, ‘মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির শাসন দেখেছেন। তাদের শাসনে সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এর মূল কারণ খুঁজতে হবে। দেশ, দল ও নেতা পরিবর্তন করে শান্তি আসবে না। শান্তি তখনই আসবে, যখন আমরা নীতি-আদর্শের পরিবর্তন আনতে পারব।’

ইসলামী আন্দোলনের নেত্রকোনা জেলার সভাপতি মুফতি নুরুল ইসলাম হাকিমীর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মাওলানা ওয়ালীউল্লাহর সঞ্চালনায় সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে জাতীয় শিক্ষক ফোরামের জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা জসিম উদ্দিন পাঠান, ইসলামী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় নেতা এনামূল হক, ইসলামী ঐক্যজোটের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবু সায়েম, জামায়াতে ইসলামীর নেতা অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, মাওলানা মামুনুর রশিদ রব্বানী, মুফতি তাজুল ইসলাম কাশেমী, মুফতি ওয়ালী উল্লাহ প্রমুখ বক্তব্য দেন।

সমাবেশে সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম নেত্রকোনার পাঁচটি আসনের জন্য দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করেন। তাঁরা হলেন নেত্রকোনা-১ (দুর্গাপুর-কলমাকান্দা) আসনে মাওলানা মামুনুর রশিদ রব্বানী, নেত্রকোনা-২ (সদর-বারহাট্টা) আসনে মাওলানা আবদুল কাইয়ুম, নেত্রকোনা-৩ (কেন্দুয়া-আটপাড়া) আসনে জাকির হোসেন, নেত্রকোনা-৪ (মদন-মোহনগঞ্জ-খালিয়াজুরি) আসনে মাওলানা মুখলেছুর রহমান ও নেত্রকোনা-৫ (পূর্বধলা) আসনে মুফতি নুরুল ইসলাম হাকিমী।

