শিপিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন স্থগিত, প্রশাসক নিয়োগ

শিপিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন স্থগিত, প্রশাসক নিয়োগ
বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসএএ) নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। পাশাপাশি চট্টগ্রামের অতিরিক্ত কমিশনার (রাজস্ব) শারমিন জাহানকে সংগঠনের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগের দুটি পৃথক চিঠিতে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে। এর আগে আগামী বৃহস্পতিবার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হয়েছিল।
বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগের উপসচিব চৌধুরী সামিয়া ইয়াসমীনের সই করা চিঠিতে নির্বাচন স্থগিত রাখার বিষয়টি বলা হয়েছে। এতে বলা হয়, তিন ব্যবসায়ীর আবেদন ও অনুবিভাগের শুনানির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিপিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের আসন্ন নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। চিঠিতে পরবর্তী তারিখ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।
বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগের মহাপরিচালক মুহাম্মদ রেহান উদ্দিনের সই করা পৃথক আরেক চিঠিতে প্রশাসক নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। সেখানে বলা হয়, নির্বাচনে কয়েকজন প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেওয়া হয়নি। এ নিয়ে ভুক্তভোগীরা থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন। এ ছাড়া শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা খাতের স্বার্থে সংগঠনটির (বিএসএএ) সার্বিক কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না বলে প্রতীয়মান হয়।
এসব কারণে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত কমিশনার (রাজস্ব) শারমিন জাহানকে সংগঠনের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে চিঠিতে বলা হয়। তাঁকে ১২০ দিনের মধ্যে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করতে বলা হয়েছে। তবে আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে শারমিন জাহান প্রথম আলোকে জানান, তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো চিঠি হাতে পাননি।
এর আগে নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে ব্যবসায়ীদের বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন একজন ব্যবসায়ী। গত ৯ সেপ্টেম্বর নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান এ জেড এম জালাল উদ্দিন বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন তিনি। এতে উল্লেখ করা হয়, একটি পক্ষের বাধার মুখে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি কয়েকজন ব্যবসায়ী। ৭ সেপ্টেম্বর ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন।