নড়াইলে পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে মোটরসাইকেল খাদে, চালক নিহত

নড়াইলে পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে মোটরসাইকেল খাদে, চালক নিহত
নড়াইল সদর উপজেলায় বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে বের হয়ে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার দুর্গাপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
ওই তরুণের নাম জসিম মোল্যা (১৯)। তিনি নড়াইল সদর উপজেলার হবখালী ইউনিয়নের ফলিয়া গ্রামের জাফর মোল্যার ছেলে। দুর্ঘটনার সময় জসিম নিজেই মোটরসাইকেলটি চালাচ্ছিলেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন এক পথচারী। তবে তাঁর ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।
জসিম মোল্যার স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার সকালে ফলিয়া গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে নড়াইল শহরে গিয়েছিলেন তিনি। বেলা সাড়ে ১২টার দিকে মাগুরা-নড়াইল আঞ্চলিক মহাসড়ক দিয়ে তিনটি মোটরসাইকেলে বন্ধুদের সঙ্গেই শহর থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। শহরের দুর্গাপুর এলাকায় ব্র্যাক অফিসের সামনে পৌঁছালে সড়ক পার হতে যাওয়া এক পথচারী নারী হঠাৎ তাঁর মোটরসাইকেলের সামনে চলে আসেন। তখন ওই পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে জসিমের মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে গিয়ে পড়েন। এতে আহত হন জসিম ও পথচারী নারী।
স্থানীয় লোকজন ওই দুজনকে উদ্ধার করে নড়াইল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে জসিমের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র নেওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। বেলা সাড়ে তিনটার দিকে পরিবারের লোকজন জসিমকে খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটের দিকে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
নড়াইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজেদুল ইসলাম বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।