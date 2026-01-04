যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগের নথি দেননি, জামায়াত প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল

চট্টগ্রাম-৯
যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগের নথি দেননি, জামায়াত প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল
দ্বৈত নাগরিকত্ব জটিলতায় চট্টগ্রাম-৯ (কোতোয়ালি-বাকলিয়া) আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী এ কে এম ফজলুল হকের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মো. জিয়াউদ্দীন তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেন।
জামায়াতের প্রার্থী এ কে এম ফজলুল হক রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দেওয়া হলফনামায় দ্বৈত নাগরিকত্ব ত্যাগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ছিলেন বলেন জানান, তবে গত ২৮ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।
তবে আজ মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, হলফনামায় দ্বৈত নাগরিকত্ব ত্যাগের কথা উল্লেখ করা হলেও তার সপক্ষে কোনো নথিপত্র দেওয়া হয়নি।
এ সময় বাছাইয়ে উপস্থিত থাকা জামায়াতের প্রার্থী এ কে এম ফজলুল হক বলেন, তিনি নাগরিকত্ব ত্যাগের আবেদন করেছেন। আগামীকাল সোমবার এ বিষয়ে শুনানি হবে। তাই তাঁর প্রার্থিতা বহাল রাখার আবেদন জানান তিনি।
তবে এখন পর্যন্ত দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকায় ফজলুলের মনোনয়নপত্র বাতিল করার কথা জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা বিভাগীয় কমিশনার মো. জিয়াউদ্দীন। এ ব্যাপারে প্রার্থী নির্বাচন কমিশনে আবেদন করতে পারবেন বলে জানান তিনি। আসনটিতে বিএনপির প্রার্থী আবু সুফিয়ানের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।
এদিকে আজ চট্টগ্রাম-৮ আসনের সিপিবির প্রার্থী মো. সেহাব উদ্দিন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. আজাদ চৌধুরীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সেহাব উদ্দিনের দলীয় মনোনয়নপত্রের স্বাক্ষরের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনে দেওয়া স্বাক্ষরের গরমিল রয়েছে। আর স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মোট ভোটারের ১ শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর জমা দিতে হলেও আজাদ চৌধুরী এর কম দিয়েছেন। এ জন্য তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। এই আসনে বিএনপির এরশাদ উল্লাহ, জামায়াতে ইসলামীর মো. আবু নাছের, এনসিপির জোবাইরুল হাসান আরিফের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।