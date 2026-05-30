ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হচ্ছে না ‘বনলতা এক্সপ্রেস’–এর প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিবেদক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
‘বনলতা এক্সপ্রেস’ সিনেমার পোস্টারফেসবুক থেকে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আজ শনিবার ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ ছবিটির প্রদর্শনী স্থগিত করেছে আয়োজক কর্তৃপক্ষ। পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিল্ম সোসাইটি এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল।

আয়োজক কর্তৃপক্ষ বলেছে, তারা আপাতত প্রদর্শনী স্থগিত করেছে। তবে শিগগিরই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

আজ বেলা তিনটার দিকে জেলা শহরের অন্নদা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে ছবিটির প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিল্ম সোসাইটি। তবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, তারা ছবি প্রদর্শনের কোনো অনুমতি দেয়নি। যদিও আয়োজক পক্ষ বারবার বলছে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের অনুমতি দিয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিক্ষার্থীদের সামাজিক সংগঠন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিল্ম সোসাইটি। জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্নাতক শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা এই সংগঠনের সদস্য। এক বছর ধরে ‘ভাতঘুমের সিনেমা আড্ডা’ শিরোনামে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে আসছিলেন তাঁরা। সংগঠনটি পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তানিম নূর পরিচালিত চলচ্চিত্রটির প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

কিন্তু গত বৃহস্পতিবার ও গতকাল শুক্রবার জেলার কওমী ছাত্র ঐক্য পরিষদের শিক্ষার্থীরা সিনেমাটি প্রদর্শন না করার বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নানা পোস্ট করেছেন। এ নিয়ে ফেসবুকে চলে আলোচনা–সমালোচনা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কওমী ছাত্র ঐক্য পরিষদের নেতা হাফেজ নাসুরুল্লাহ মুয়াজ নিজের ফেসবুকে ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ প্রদর্শনীর ফটোকার্ডে লাল ক্রসচিহ্ন দিয়ে একটি পোস্ট দেন। পোস্টে তিনি লেখেন, ‘এ ধরনের কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আমরা প্রশাসনের সুদৃষ্টি ও কার্যকর পদক্ষেপ কামনা করছি, যাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশ অক্ষুণ্ন থাকে।’

এদিকে গতকাল বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার দপ্তরে জেলা কওমী ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে জেলার শীর্ষ আলেমদের নির্দেশে একটি জরুরি সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কওমী ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টা ও জেলা হেফাজতে ইসলামের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলী আযম কাসেমী।

সভায় বক্তারা অভিযোগ করেন, একটি কুচক্রী মহল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ইসলামবিদ্বেষী ও অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিতে সিনেমা প্রদর্শনীর আয়োজন করছে। এই প্রদর্শনী প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় উপস্থিত থাকা এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে কেউ যেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী পরিস্থিতির অবনতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্য আলেমদের নির্দেশে আজ বাদ জোহর জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়ায় শান্তিপূর্ণ সতর্কতামূলক অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কর্মসূচি সফল করতে স্থানীয় আলেম সমাজ, মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও সর্বস্তরের জনগণকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

আয়োজক সংগঠনের সদস্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী তওজা খন্দকার প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা গতকাল সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (সদর ও বিজয়নগর) আসনের সংসদ সদস্য খালেদ হোসেন মাহবুবের সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি বিষয়টি নিয়ে কওমী ছাত্রসহ হুজুরদের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। আলোচনা করে আমাদের জানাবেন বলেছেন। প্রদর্শনী আপাতত আজ আর হচ্ছে না। প্রদর্শনী আমরা পরে করব।’ তাঁরা চেষ্টা করেও প্রশাসন থেকে কোনো ধরনের সহায়তা বা সাড়া পাননি বলে জানিয়েছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিল্ম সোসাইটির উপদেষ্টা মোহাইমিনুল আজবীন বলেন, ‘সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার শাহরিয়ারসহ তিনজন অন্নদা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করে লিখিত অনুমতিপত্র জমা দিয়েছেন। তিনি অনুমতিপত্রটি তাঁর ফাইলে রেখেছেন এবং অনুমতি দিয়েছেন।’

এ বিষয়ে অন্নদা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাবিনা ইয়াসমিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কয়েকজন শিক্ষার্থী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তারা বলেছিল, আজ রিইউনিয়ন নিয়ে তাঁরা বিদ্যালয়ে এসে হলরুমে বসবে এবং আলোচনা করবে। ব্যাস এইটুকুই। কিন্তু বিদ্যালয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে—এমন কোনো বিষয় আমাকে জানানো হয়নি। এ–সংক্রান্ত বিষয়ে আমি কোনো ধরনের লিখিত অনুমোদন দিইনি।’

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা হেফাজতে ইসলামের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলী আযম কাসেমী বলেন, গতকাল জেলার আলেমরা ও কওমী ছাত্র ঐক্য পরিষদের ছাত্রদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বৈঠক হয়েছে। প্রথমত মুভি, দ্বিতীয়ত ফেসবুকে আল্লামা ফখরে বাঙালকে (তাজুল ইসলাম) (রহ.) নিয়ে একটি পক্ষ মন্তব্য করেছেন। ঘটনা একটু অন্যদিকে মোড় নিয়েছে।

