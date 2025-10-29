টেকনাফের ৭ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

টেকনাফের ৭ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
কক্সবাজারের টেকনাফের সেন্ট মার্টিন দ্বীপের অদূরে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরায় নিয়োজিত একটি ট্রলার থেকে সাত জেলেকে অস্ত্রের মুখে ধরে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে এ ঘটনা ঘটলেও আজ বুধবার বিষয়টি জানাজানি হয়।
টেকনাফ পৌরসভার কায়ুকখালিয়া ঘাটের ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি সাজেদ আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘বাংলাদেশের জলসীমার ভেতরে ঢুকে টেকনাফের সাত জেলেসহ একটি ট্রলার নিয়ে গেছেন আরাকান আর্মির সদস্যরা। সেন্ট মার্টিনের পাশে সাগরের সীতা নামক এলাকা থেকে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে।’
সাজেদ আহমেদ বলেন, ‘ট্রলারটি টেকনাফ পৌরসভার কায়ুকখালিয়া পাড়ার শাওন আহমদ নামে এক ব্যক্তির। যেসব জেলেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাঁদের বিস্তারিত পরিচয় যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।’
এদিকে এ ঘটনায় মিয়ানমার ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম গ্লোবাল আরাকান নেটওয়ার্কে এসব জেলেদের ছবি–সংবলিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের জলসীমা অতিক্রম করায় গতকাল সন্ধ্যায় মাছ ধরার ট্রলারটি আটক করেছে আরাকান আর্মির উপকূলীয় নিরাপত্তা উপ-ইউনিট। ট্রলার থেকে তিনটি মাছ ধরার জাল এবং বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ২৬০ কেজি মাছ উদ্ধার করা হয়েছে।
জানতে চাইলে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাকিব হাসান চৌধুরী বলেন, ‘একটি ট্রলারসহ সাত জেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর স্থানীয়দের মাধ্যমে শুনেছি। ঘটনার ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বিজিবি ও কোস্টগার্ডের সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়েছে।’