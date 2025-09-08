সিলেট বিএনপির লন্ডনফেরত নেতা আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী বললেন, খুব শিগগির দেশে ফিরবেন তারেক রহমান

সিলেট বিএনপির লন্ডনফেরত নেতা আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী বললেন, খুব শিগগির দেশে ফিরবেন তারেক রহমান
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান খুব শিগগির দেশে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী। সম্প্রতি লন্ডন সফর শেষে দেশে ফিরে এক সমাবেশে তিনি বলেন, তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠার পাশাপাশি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে মৌলিক পরিবর্তন আনবে।
আজ সোমবার বিকেলে দক্ষিণ সুরমার চন্ডীপুল এলাকায় স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কুশল বিনিময় শেষে এক সমাবেশে এ কথা বলেন আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী।
দেশে নির্বাচনী আবহ তৈরি হয়েছে উল্লেখ করে জেলা বিএনপির সভাপতি বলেন, জনগণ এখন কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় আছে। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে জনগণকে ভুল পথে নেওয়ার চেষ্টা চলছে, তবে গণতন্ত্রবিরোধীরা আর কখনো জনগণের পাশে দাঁড়াতে পারবে না। তিনি আরও বলেন, জনগণই দেশের প্রকৃত মালিক। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েই তারেক রহমান রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।
একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা প্রসঙ্গে আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, আদালতে তারেক রহমান সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন।
সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক তাজরুল ইসলাম, উপদেষ্টা নিজাম উদ্দিন তরফদার, জিল্লুর রহমান, বদরুল ইসলাম, এনামুল হক, সহসম্পাদক মাহবুব আলম, সহসাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।