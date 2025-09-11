বাগেরহাটে ৪টি আসন বহালের দাবিতে হরতালসহ নতুন কর্মসূচি
বাগেরহাটে চারটি সংসদীয় আসন পুনর্বহালের দাবিতে নতুন কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি। এতে আগামী সপ্তাহে তিন দিনের হরতাল, সরকারি দপ্তর ঘেরাও, বিক্ষোভসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের কথা জানানো হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার কাটাখালী মোড়ে হরতালের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল শেষে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন কমিটির সদস্যসচিব ও জেলা জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক শেখ মো. ইউনুস।
সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, আগামী রোববার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জেলা ও উপজেলার সব সরকারি অফিস-আদালত ঘেরাও এবং অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে। সোম, মঙ্গল ও বুধবার—এই তিন দিন সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করা হবে।
শেখ মো. ইউনুস বলেন, ‘বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় টানা দুই দিনের হরতাল শিথিল হবে। আগামী শুক্র ও শনিবার প্রতিটি মসজিদে আমরা গণসংযোগ করব। এই দুদিন কোনো হরতাল-অবরোধ থাকবে না। রোববার ঘেরাও এবং সোম, মঙ্গল ও বুধবার সকাল-সন্ধ্যা হরতাল চলবে। রাতে সড়ক খোলা থাকবে।’ নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে, নইলে আরও কঠিন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন।
বাগেরহাটের সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি এর আগে ৬ সেপ্টেম্বর এক সপ্তাহের কর্মসূচি দিয়েছিল। হরতাল, বিক্ষোভসহ ওই কর্মসূচি আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শেষ হয়েছে।