দোকানের বারান্দায় পড়ে ছিল বৃদ্ধের লাশ

দোকানের বারান্দায় পড়ে ছিল বৃদ্ধের লাশ
দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার একটি দোকানের বারান্দায় থেকে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বেলা দুইটার দিকে হাকিমপুর পৌর শহরের চুড়িপট্টি এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম আতাউর রহমান (৬৩)। তিনি বগুড়ার গাবতলী উপজেলার নাড়ুয়ামালা ইউনিয়নের ডঙর খিয়ারপাড়া এলাকার বাসিন্দা। দুই দিন ধরে স্থানীয় কয়েকজন তাঁকে হিলি স্থলবন্দরের বিভিন্ন এলাকায় ভিক্ষা করতে দেখেছেন। তাঁদের দাবি, তিনি স্থানীয় বাজারের বিভিন্ন দোকানের বারান্দায় শুয়ে থাকতেন।
স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, আজ দুপুরে ওই দোকানের বারান্দায় এক ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন কয়েকজন। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করেন। এ সময় মরদেহের পাশের একটি ব্যাগ থেকে একটি জাতীয় পরিচয়পত্র উদ্ধার করে পুলিশ। সেখানে থাকা নাম-ঠিকানার সূত্র ধরে মরদেহটির পরিচয় শনাক্ত করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাকিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হক। তিনি বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, দুই দিনের গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির কারণে ঠান্ডাজনিত সমস্যায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। মৃতের পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে।