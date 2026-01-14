জাহাঙ্গীরনগরে পরিত্যক্ত প্লাস্টিক বর্জ্যের বিনিময়ে চারাগাছ বিতরণ

জাহাঙ্গীরনগরে পরিত্যক্ত প্লাস্টিক বর্জ্যের বিনিময়ে চারাগাছ বিতরণ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে প্লাস্টিকমুক্ত ক্যাম্পাস গঠনের লক্ষ্যে ব্যতিক্রমী পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ নিয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের কর্মী ইফরাত আমিন (অক্ষর)। কর্মসূচির আওতায় ১০টি প্লাস্টিকের বোতল কিংবা প্লাস্টিক জাতীয় বর্জ্যের বিনিময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে একটি করে চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়।
গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিভাগের শিক্ষার্থী ইফরাত আমিন এ কর্মসূচি শুরু করেন। আজ বুধবার বিকেল পর্যন্ত তা চলমান ছিল। এখন পর্যন্ত ৩০০ চারাগাছ বিতরণ করেছেন তিনি।
ইফরাত আমিন জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিনিয়ত প্লাস্টিকের বোতল, চিপসের প্যাকেটসহ নানা বর্জ্য বেড়ে চলেছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে তিনি প্লাস্টিক বর্জ্যের বিনিময়ে চারাগাছ বিতরণ করেন। গত তিন দিনের কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। মোট ৩ হাজার প্লাস্টিকের বোতল ও প্লাস্টিক জাতীয় বর্জ্যে সংগ্রহ করে তিন শ চারাগাছ তুলে দিয়েছেন।
ইফরাত আমিনের এমন ব্যতিক্রমী উদ্যোগে প্রশংসা করছেন বিশ্ববিদ্যালয়–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী ও জাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক আহসান লাবিব বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। তবে তাঁদের সচেতনতার অভাবে ক্যাম্পাসে যত্রতত্র প্লাস্টিকের আবর্জনা ফেলার কারণে ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। সেখানে এমন ব্যতিক্রমী আয়োজন তাঁদের মুগ্ধ করেছে।
পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জামালউদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, প্লাস্টিকের বর্জ্য প্রকৃতিকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে। সেই জায়গা থেকে প্রাথমিকভাবে ওই শিক্ষার্থীর উদ্যোগ প্রশংসনীয়।