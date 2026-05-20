জেলা

মোড় ঘুরতেই সড়ক বিভাজকে ধাক্কা খেল মোটরসাইকেল, দুই বন্ধু নিহত

প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁও
সড়ক দুর্ঘটনাপ্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁওয়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকে ধাক্কা লেগে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজন হলেন সদর উপজেলার মথুরাপুর গ্রামের ঋষিকেশ রায়ের ছেলে ঋত্বিক রায় (২৫) এবং একই গ্রামের আবদুল মান্নানের ছেলে মো. আশিক (২৫)। তাঁরা দুজন বন্ধু ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল ছয়টার দিকে ঋত্বিক ও আশিক একটি মোটরসাইকেলে করে ঠাকুরগাঁও রোড থেকে শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে মুন্সিরহাট এলাকার একটি মোড় ঘোরার সময় চালক মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এ সময় মোটরসাইকেলটি সড়ক বিভাজকে ধাক্কা খায়। ঘটনাস্থলেই ঋত্বিক মারা যান। স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর আহত অবস্থায় আশিককে উদ্ধার করে ঠাকুরগাঁও ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মো. কামরুজ্জামান বলেন, মোটরসাইকেলটি অতিরিক্ত গতিতে মোড় পার হচ্ছিল। সে সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারান।

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনির হোসেন বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহত দুজনের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

