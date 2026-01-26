বর্তমানে দেশে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নামে ধোঁকাবাজি চলছে: চরমোনাই পীর
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির (চরমোনাই পীর) সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেছেন, বর্তমানে দেশে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নামে ধোঁকাবাজি চলছে। যে নিয়মনীতি চালুর চেষ্টা হচ্ছে, তা মূলত যুক্তরাষ্ট্রের নীতির অনুসরণে। এসব নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রকৃত ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।
আজ সোমবার দুপুরে শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলার নতুন বাসস্ট্যান্ড মাঠে আয়োজিত এক নির্বাচনী পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম এ কথা বলেন। শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মনোনীত হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী আবু তালেব মোহাম্মদ সাইফুদ্দিনের পক্ষে এই পথসভার আয়োজন করা হয়।
সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট দেশে যে ইসলামি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, সেটিকে তিনি ইসলামের একটি ‘বাক্স’ হিসেবে দেখেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁরা সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছেন। কারণ, সেই ইসলামের বাক্সটি ছিনতাই করে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা যে উদ্দেশ্যে একসঙ্গে ছিলাম, সেই উদ্দেশ্য আর অবশিষ্ট নেই।’
গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেন, সে সময় মানুষের মধ্যে ন্যায় ও ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রত্যাশা ভেঙে গেছে।
শ্রীবরদী উপজেলা ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি খন্দকার মো. আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি শহিদুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত পথসভায় আরও বক্তব্য দেন হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী আবু তালেব মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন, জেলা ইসলামী আন্দোলনের সহসভাপতি নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন জাফরী, ঝিনাইগাতী উপজেলা শাখার সভাপতি মো. ইব্রাহিম খলিল, সেক্রেটারি আতাউর রহমান আশরাফী প্রমুখ।