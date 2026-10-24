দোলনচাঁপা ট্রেন লাইনচ্যুত, চালক-গার্ডকে মারধর যাত্রীদের
রংপুরের বদরগঞ্জে আন্তনগর দোলনচাঁপা এক্সপ্রেস ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে পার্বতীপুর-রংপুর রুটে আজ শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় কয়েকজন যাত্রী চালক রফিকুল ইসলাম ও গার্ড বজলুর করিমকে (৫৫) মারধর করেছেন।
তবে ট্রেন দুর্ঘটনায় কেউ আহত হয়েছেন কি না, তা জানা যায়নি। দুর্ঘটনার পর ওই ট্রেনের যাত্রীরা বিকল্প পথে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হন বলে জানিয়েছেন বদরগঞ্জ স্টেশন মাস্টার ইমরুল কায়েস।
রেলওয়ে স্টেশন সূত্রে জানা গেছে, দোলনচাঁপা এক্সপ্রেস ট্রেনটি সান্তাহার থেকে পঞ্চগড়ের উদ্দেশে ছেড়ে এসে সন্ধ্যা ছয়টার দিকে বদরগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের পাশে লাইনচ্যুত হয়। এতে যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন।
কয়েক যাত্রী ওই ট্রেনের চালক ও গার্ডকে মারধরও করেন। ট্রেনের যাত্রী মাজেদ আলী বলেন, ‘আউলিয়াগঞ্জ স্টেশন পার হওয়ার পর মনে হয়েছে ট্রেনটিতে ত্রুটি দেখা দিয়েছে। অনেক শব্দ হচ্ছিল। বদরগঞ্জে এসে একটি বগি লাইনচ্যুত হয়।’
বদরগঞ্জ রেলস্টেশনের মাস্টার ইমরুল কায়েস আজ রাত সাড়ে আটটার দিকে বলেন, ‘রেললাইনের ওপর বাঁশ ও খড়ি রাখার কারণে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হতে পারে। এতে বিক্ষুব্ধ কতিপয় যাত্রী ট্রেনের চালক ও গার্ডকে মারধর করেছেন বলে শুনেছি।’
ইমরুল কায়েস আরও বলেন, দুর্ঘটনার পর থেকে পার্বতীপুর-রংপুর রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। পার্বতীপুর থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন ঘটনাস্থলে পৌঁছালে লাইনচ্যুত বগি সরিয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হবে।