পঞ্চগড়ে টানা তিন দিন দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, সকালের রোদে স্বস্তি জনজীবনে

পঞ্চগড়ে টানা তিন দিন দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, সকালের রোদে স্বস্তি জনজীবনে
উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় টানা তিন দিন ধরে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হচ্ছে। বইছে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ। তবে কুয়াশা কমে যাওয়ায় আজ রোববার সকাল সকাল ঝলমলে রোদ উঠেছে, যা জনজীবনে স্বস্তি এনেছে।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার সূত্রে জানা যায়, আজ সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়ায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৯০ শতাংশ এবং বাতাসের গতি ছিল ঘণ্টায় ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার। রাতভর কুয়াশার দাপট কমলেও উত্তরের হিমেল বাতাসে জনপদের বাসিন্দারা কাবু হয়ে পড়েছিলেন। সকাল আটটার দিকে পূর্ব আকাশে সূর্য উঁকি দিয়ে ধীরে ধীরে উঠেছে ঝলমলে রোদ।
এর আগে গতকাল শনিবার সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়ায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং শুক্রবার সকাল ৯টায় ৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছিল। গত শুক্রবার এ এলাকার ওপর দিয়ে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ বয়ে গেলেও গতকাল শনিবার ছিল মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। গতকাল ঘন কুয়াশা কেটে গিয়ে ঝলমলে রোদ উঠেছিল। ফলে দিনের তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে যায়। বিকেলে তেঁতুলিয়ায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে সন্ধ্যা নামতেই কনকনে ঠান্ডা শুরু হয়।
আজ সকালের ঝলমলে রোদে পঞ্চগড় পৌরসভার তুলারডাঙ্গা এলাকায় গরুর হাল দিয়ে জমি চাষ করছিলেন রজব আলী (৫৮) নামের এক কৃষক। তিনি বলেন, ‘কয়দিন ঠান্ডাখানতে হামার খুপে কষ্ট গেল বাপু। আজি সকালে রোদখান উঠে খুপে উপকার হইচে। আজি কাজ করিতে ভালয় আরাম নাগেছে।’
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্র নাথ রায় মুঠোফোনে বলেন, তেঁতুলিয়ায় বর্তমানে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। টানা তিন দিন ধরে সারা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এখানেই রেকর্ড করা হচ্ছে। আজকে কুয়াশা কমে যাওয়ায় সকাল সকাল ঝলমলে রোদ উঠেছে। এতে মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে।