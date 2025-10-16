জেলা

সংসদ নির্বাচন

বগুড়ার ৪ নেতাকে ফোন করে ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে নামতে বললেন তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক
বগুড়া
কাজী রফিকুল ইসলাম, আবদুল মহিত তালুকদার, মোশারফ হোসেন ও গোলাম মো. সিরাজ
ছবি: প্রথম আলো

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে বগুড়ায় মনোয়নয়নপ্রত্যাশী চার নেতার সঙ্গে মুঠোফোনে কথা বলেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। একই সঙ্গে নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় ধানের শীষের বিজয় সুনিশ্চিত করতে নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে মাঠে নামার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের ফোন পাওয়া চার নেতা হলেন বগুড়া-১ (সারিয়াকান্দি-সোনাতলা) আসনে দলের সাবেক সংসদ সদস্য কাজী রফিকুল ইসলাম, বগুড়া-৩ (দুপচাঁচিয়া ও আদমদীঘি) আসনে আদমদীঘি উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল মহিত তালুকদার, বগুড়া-৪ (কাহালু-নন্দীগ্রাম) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন এবং বগুড়া-৫ (শেরপুর-ধুনট) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক গোলাম মো. সিরাজ। তাঁরা বলেছেন, গত মঙ্গলবার রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে তারেক রহমান লন্ডন থেকে তাঁদের ফোন করে নির্বাচনী প্রস্তুতি জানতে চান।

এদিকে লন্ডনে অবস্থা করা বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী এবং বগুড়া জেলা বিএনপির সহসভাপতি ও শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মীর শাহে আলমও দাবি করেছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান তাঁকেও নির্বাচনী প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। হোয়াটসঅ্যাপে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, বুধবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাতটার দিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। তিনি বগুড়া-২ আসনে নির্বাচনী প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন।

রাজনীতিতে গুঞ্জন আছে, বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসনটি শরিক দল নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্নাকে ছেড়ে দিতে পারে বিএনপি। ইতিমধ্যে মাহমুদুর রহমান এই আসন থেকে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণাও দিয়েছেন।

জানতে চাইলে বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম (বাদশা) প্রথম আলোকে বলেন, বগুড়া-৬ (সদর) ও বগুড়া-৭ (গাবতলী শাজাহানপুর) আসনে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দলীয় প্রার্থী হতে পারেন। বাকি পাঁচটি আসনে পাঁচজন নেতাকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্বাচনী প্রস্তুতি গ্রহণ এবং ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে মাঠে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। নেতারা দাবি করছেন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তাঁদের ফোন করে মনোনয়নও নিশ্চিত করেছেন। তবে এ বিষয়ে এখনো দলীয় সিদ্ধান্ত জেলা বিএনপিকে জানানো হয়নি।

এর আগে গত শনিবার বিকেলে ঢাকার নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বগুড়ার সাতটি আসন থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশী নেতাদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সেখানে আলোচনার এক পর্যায়ে উঠে আসে বগুড়া-২ আসনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেওয়া নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্নার প্রসঙ্গ। আসনটি মাহমুদুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে ওই বৈঠকে তারেক রহমান নেতা-কর্মীদের পরিষ্কার করেননি। তবে ২০১৮ সালের নির্বাচনে আসনটিতে বিএনপির সমর্থনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান।

ওই বৈঠকে তারেক রহমান বলেন, ধানের শীষের মনোনয়ন যাঁকে দেওয়া হবে, তাঁকে বিজয়ী করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। দলে কোনো বিশৃঙ্খলা করা চলবে না। ধানের শীষের পক্ষে সবাইকে কাজ করতে হবে।

বগুড়া জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, মঙ্গলবার রাতে ফোন করে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, আগামী নির্বাচন বিএনপির জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ হবে। সব নেতা-কর্মীকে ঐক্যবদ্ধ করে ধানের শীষকে বিজয়ী করতে মাঠে কাজ করতে হবে। তৃণমূলের ভোটারদের কাছে গণতন্ত্রের জন্য বিএনপির লড়াই–সংগ্রাম ছাড়াও রাষ্ট্র মেরামতে পূর্বঘোষিত ৩১ দফা বেশি করে তুলে ধরতে হবে।

বগুড়া-১ আসনের বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য কাজী রফিকুল ইসলাম, আদমদীঘি উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল মহিত তালুকদার, বগুড়া-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক গোলাম মো. সিরাজও একই কথা জানিয়েছেন।

বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ শাহীন শওকতও বগুড়ার চার নেতাকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের ফোন করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বগুড়া–২ আসনের বিষয়ে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসনটি শরিক দল নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্নাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য দলীয়ভাবে আগে থেকেই সিদ্ধান্ত এবং দলের পক্ষ থেকে অঙ্গীকার করা আছে। এই আসনে বিএনপির দলীয় কোনো নেতাকে প্রার্থী করার বিষয়টি তাঁর জানা নেই।

সৈয়দ শাহীন শওকত বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নিজ জেলা বগুড়া। সেখানকার সাংগঠনিক সবকিছুই দেখভাল করেন তিনি নিজে। বগুড়ার কোন আসনে কাকে মনোনয়ন দিলে ধানের শীষের বিজয় সুনিশ্চিত হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার একমাত্র দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের।

