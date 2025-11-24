যশোরে চাচাতো ভাইকে হত্যায় দুই ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড

যশোরে চাচাতো ভাইকে হত্যায় দুই ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড
যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধে একটি হত্যা মামলায় দুই ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে যশোরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ পঞ্চম আদালতের বিচারক জুয়েল অধিকারী এ রায় দেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার ছোট পোদাউলিয়া গ্রামের ওসমান গণি (৪০) ও আলী হোসেন (৩৫)। তাঁদের চাচাতো ভাই একই গ্রামের কামরুজ্জামানকে (৪৫) হত্যার দায়ে আদালত এ রায় দেন।
এ মামলার অপর আসামি দণ্ডপ্রাপ্ত ওসমানের স্ত্রী খাদিজা খাতুনকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) আজিজুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মামলার এজাহার অনুযায়ী, ছোট পোদাউলিয়া গ্রামের রুহুল আমিন সরদারের ছেলে কামরুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর চাচাতো ভাই ওসমান ও আলী হোসেনের জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। ২০২৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নিজের জমিতে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করা নিয়ে কামরুজ্জামানের সঙ্গে ওসমান ও আলী হোসেনের বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে তাঁরা বাড়ি থেকে ধারালো দা এনে কামরুজ্জামানকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করেন।
কামরুজ্জামানকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর বড় ভাইয়ের স্ত্রী আনোয়ারা, ছোট ভাইয়ের স্ত্রী পারভীন ও ভাইপো আতাউর রহমানও হামলার শিকার হন। ওই চারজনকে কুপিয়ে জখম করার পর ওসমান ও আলী হোসেন পালিয়ে যান। পরে স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে ঝিকরগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চারজনকেই যশোর জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে নেওয়ার পর কামরুজ্জামানের মৃত্যু হয়।
এ ঘটনায় নিহত কামরুজ্জামানের বাবা রুহুল আমিন সরদার বাদী হয়ে তিনজনের বিরুদ্ধে পরদিন ৮ সেপ্টেম্বর মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত শেষে ২০২৪ সালের ৩ জুলাই ঝিকরগাছা থানার উপপরিদর্শক বনি ইসরাইল আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন।
রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আসামিপক্ষের দাবি, তারা ন্যায়বিচার পায়নি। এ বিষয়ে তারা উচ্চ আদালতে আপিল করবে।