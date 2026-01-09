‘বিএনপি ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত ভাত খাব না’ বলা নিজাম মারা গেছেন

‘বিএনপি ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত ভাত খাব না’ বলা নিজাম মারা গেছেন
বিএনপি ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত ভাত না খাওয়ার ঘোষণা দেওয়া ঝিনাইদহের নিজাম উদ্দিন মণ্ডল (৬৫) মারা গেছেন। বিএনপির এই সমর্থকের আজ শুক্রবার ভোরে নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয়।
নিজাম উদ্দিন (৬৫) ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। স্বজনেরা জানিয়েছেন, নিজাম উদ্দিন ২০১৪ সালের ৩১ মে থেকে ভাত বাদ দিয়ে রুটি, চিড়া, গুড়, কলাসহ শুকনা খাবার খেয়ে বেঁচে ছিলেন।
পরিবার ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের ৩১ মে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নিজ গ্রামে দোয়া ও খাবারের আয়োজন করা হয়। ওই সময় স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা সেখানে গিয়ে রান্না করা খাবার ফেলে দেন। এ ঘটনায় চরমভাবে ক্ষুব্ধ ও অপমানিত হয়ে নিজাম উদ্দিন প্রতিজ্ঞা করেন, যত দিন বিএনপি ক্ষমতায় না আসবে, তত দিন তিনি ভাত মুখে তুলবেন না। এরপর তিনি ভাত বাদ দিয়ে অন্যান্য শুকনা খাবার খেতেন।
নিজাম উদ্দিনের ছেলে শাহ আলম বলেন, ‘বাবাকে ভাত খাওয়ানোর জন্য পরিবার থেকে বহুবার চেষ্টা করেছি। ডাক্তাররাও ভাত খেতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি বলতেন, “প্রতিজ্ঞা ভাঙলে আমি নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাব।” শেষ দিন পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। দীর্ঘদিন ভাত না খাওয়ায় বাবার শরীর ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়।’
পরিবারের ভাষ্যমতে, ২০২৫ সালের অক্টোবরে নিজাম উদ্দিন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিষয়টি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কানে পৌঁছালে তিনি চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। তাঁর নির্দেশনায় ফরিদপুর ও ঢাকায় উন্নত চিকিৎসা করানো হয়। চিকিৎসা শেষে কিছুটা সুস্থ হলে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন নিজাম উদ্দিন। এরপর আজ ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়।
নিজাম উদ্দিনের মৃত্যুর খবরে তাঁর বাড়িতে ভিড় করছেন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, আত্মীয়স্বজন ও সাধারণ মানুষ।
স্থানীয় বিএনপি নেতা জিয়াউর রহমান বলেন, নিজাম উদ্দিনের এই আত্মত্যাগ দলের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর জানাজায় বিপুলসংখ্যক মানুষ অংশ নিয়েছেন।