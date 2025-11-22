শুটিংয়ের কথা বলে রিসোর্টে নিয়ে ধর্ষণের মামলায় প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

শুটিংয়ের কথা বলে রিসোর্টে নিয়ে ধর্ষণের মামলায় প্রধান আসামি গ্রেপ্তার
গাজীপুরের শ্রীপুরে শুটিংয়ের কথা বলে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ এনে এক নারীর করা মামলায় প্রধান আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার রাজধানীর উত্তরার বটতলা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তি একজন নাট্য পরিচালক।
বিষয়টি নিশ্চিত করে গাজীপুরের পুলিশ সুপার চৌধুরী মো. যাবের সাদেক প্রথম আলোকে বলেন, এ মামলার অন্য আসামিদেরও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। ঘটনার পর থেকে পরিচালক পলাতক ছিলেন। ওই নারীর করা ধর্ষণ মামলায় তাঁকে উত্তরা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যেহেতু মামলার প্রধান আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আশা করা যায় আর কারা জড়িত ছিলেন, সেটা জানা যাবে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২১ সেপ্টেম্বর রাতে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার একটি রিসোর্টে ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা করেন ওই নারী। মামলায় তিনজনকে আসামি করা হয়।
মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, ওই নারী মডেল হিসেবে কাজ করেন। তাঁকে নাটকের শুটিংয়ের কথা বলে ২১ সেপ্টেম্বর রাতে ঢাকার মিরপুর থেকে শ্রীপুরের একটি রিসোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাত দুইটার দিকে একটি কক্ষে আটকে রেখে তিনজন তাঁকে ধর্ষণ করেন। পরদিন বিকেলে মারধর করে তাঁকে রিসোর্ট থেকে বের করে দেওয়া হয়। আসামিরা তাঁর আইফোন কেড়ে নেন, যার মূল্য ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা।
এ বিষয়ে প্রথম আলোকে ওই নারী বলেন, ‘এই ঘটনায় জড়িত সবাইকে গ্রেপ্তার করলে আরও বেশি ভালো লাগত। প্রতিনিয়ত জড়িতরা আমাকে মুঠোফোনে হুমকি দিচ্ছে। আশা করি ন্যায়বিচার পাব।’