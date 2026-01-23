মাজারে আঘাত করা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ: প্রেস সচিব

মাজারে আঘাত করা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ: প্রেস সচিব
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ‘বাংলাদেশ অলি-আউলিয়াদের দেশ, পীর-আউলিয়াদের দেশ। এ দেশে ইসলাম সম্প্রসারিত হয়েছে তাঁদের হাত ধরে। মাজারে আঘাত করা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। কারও পছন্দ না হলে তিনি সেখানে না আসতে পারেন, কিন্তু আঘাত বা ভাঙচুর কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।’
আজ শুক্রবার সকালে ঢাকার ধামরাই উপজেলার সানোড়া ইউনিয়নের বাটুলিয়া এলাকায় বুচাই পাগলার মাজার পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন শফিকুল আলম। এর আগে তিনি মাজারে দোয়ায় অংশ নেন। এ সময় তিনি জানান, মাজার ভাঙচুরের ঘটনায় সরকারিভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
শফিকুল আলম বলেন, ‘প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে মাজারসংলগ্ন স্থানে বাউলগানের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৪ সালে মাজারটি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে সবাই মিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখবে।’
২০২৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বুচাই পাগলার মাজারে একদল ব্যক্তি হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেন। এ ঘটনায় ২০২৫ সালের ২৬ জানুয়ারি আদালত ধামরাই থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিয়মিত মামলা দায়েরের আদেশ দেন। পুলিশ বাদী হয়ে দুজনের নাম উল্লেখ করে মামলা করে। তবে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। সম্প্রতি মাজারটি সংস্কার করা হয়েছে।
গণভোটের বিষয়ে প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ‘মানুষ জানে, হ্যাঁ ভোটে যদি তারা সিল দেয়, তাহলে দেশে আর স্বৈরাচার, অনাচার ও অত্যাচার ফিরবে না। ব্যাংকে রাখা আমাদের টাকা কেউ লুট করে নিয়ে যাবে না। আমাদের ছোট ভাই-বোন, বাবা-মাকে কেউ গুম করবে না। আমরা এমন একটি শাসনব্যবস্থা পাব, যেটি মানুষের অধিকারকে অক্ষুণ্ন রাখে, সমুন্নত রাখে।’
মাজার পরিদর্শনের সময় প্রেস সচিবের সঙ্গে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খান মোহাম্মদ সালমান হাবীব ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রিদওয়ান আহমেদ।
গত বছরের ১৮ জানুয়ারি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট থেকে পরবর্তী সাড়ে ৫ মাসে ৪০টি মাজার, সুফি সমাধিস্থল ও দরগাহে ৪৪টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসব হামলার সময় ভাঙচুর, ভক্তদের ওপর আক্রমণ, মাজারের সম্পদ লুটপাট ও আগুন দেওয়ার অভিযোগ পেয়েছিল পুলিশ। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছিল, ৪৪টি হামলার ঘটনাতেই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২৩ জনকে।