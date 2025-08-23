জেলা

পিআর পদ্ধতি কী? নারকেল তেল না সাবানের মতো শরীরে দেয়, প্রশ্ন রিজভীর

নিজস্ব প্রতিবেদক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোকনাথ দীঘির টেংকেরপাড় মাঠে জেলা বিএনপির সদস্য নবায়ন এবং প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন রুহুল কবির রিজভী। আজ শনিবার দুপুরেছবি: প্রথম আলো

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, পিআর পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলো আরও বেশি কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠতে পারে। শেখ হাসিনা যা চাচ্ছে, পিআর পদ্ধতি মানে আনুপাতিক হারে নির্বাচন, অনেকটা ওই রকম। দু-একটি দলসহ ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা দল পিআরের কথা বলছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেউ কেউ নির্বাচন পেছানোর কথাও বলেন।

আজ শনিবার দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোকনাথ দীঘির টেংকেরপাড় মাঠে জেলা বিএনপির সদস্য নবায়ন এবং প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথাগুলো বলেন রুহুল কবির রিজভী।

রুহুল কবির বলেন, ‘এখন হঠাৎ করে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল অনেক কথা বলছে। ভাই, পিআর পদ্ধতি কী? কোনো জনগণ বলতে পারবে? এটি কি নারকেল তেলের মতো যে মাথায় মাখে, না সাবানের মতো যে শরীরে দেয়? গ্রামের মানুষ, এ দেশের সাধারণ মানুষ কি বলতে পারবে? এটার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। এটা তো কখনো ব্যবহার করা হয়নি।’

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘হঠাৎ করে দু-একটি রাজনৈতিক দল এটি বলছে। যাঁরা অনেকে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করেন, তাঁরাও বলছেন। আরে ভাই, আপনার এলাকায় কে এমপি হবে আপনি জানবেন না? আপনার তো জানার কথা। যে ভালো মানুষ, সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় আপনার কাছাকাছি, আপনার পাশে থাকবে; সেই লোকই তো আপনি বাছাই করবেন। কিন্তু পিআর পদ্ধতিতে সেই বাছাইয়ের কোনো সুযোগ নেই। এ রকম চললে অনেক ধরনের অনেক অনৈতিক ঘটনা, রাজনীতিবিরোধী ঘটনা ঘটতে পারে।’

দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে রুহুল কবির বলেন, ‘কোনো দখলবাজ, যাদের দেখলে মেয়েরা ভয় পায়, যারা অন্যের জমি-সম্পদ কেড়ে নেয়, কোনো টেন্ডারবাজ, কোনো গুন্ডা-পাণ্ডা, সন্ত্রাসী কিংবা চাঁদাবাজ বিএনপির সদস্য হতে পারবে না।’

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির কুমিল্লা বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সেলিম ভূঁইয়া। জেলা বিএনপির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় বিএনপির অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক খালেদ হোসেন মাহবুবের সভাপতিত্বে ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন কুমিল্লার সহসাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাক মিয়া।

