গার্মেন্টসের চাকরি ছেড়ে গ্রামে ফিরে যাচ্ছিলেন, দুর্ঘটনায় সন্তানসহ প্রাণ গেল শাহিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক
রংপুর
রংপুরে বালুবাহী ট্রাক ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে মহানগরের তাজহাট থানার দমদমা এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে মা-ছেলে ও পিকআপ ভ্যানের সহকারী রয়েছেন।

তাজহাট থানার পুলিশ জানায়, ভোরে দমদমা সেতুর উত্তরে মালবাহী একটি ট্রাক মাহিগঞ্জমুখী হয়ে ইউটার্ন নিচ্ছিল। এ সময় ঢাকামুখী একটি বালুবাহী ট্রাক পিকআপ ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই মারা যান পীরগাছার সাত দরগার শাহিনা আক্তার (৩০), তাঁর এক বছরের ছেলে ওয়ালিদ ও পিকআপ ভ্যানের সহকারী আরিফ (২০)। আহত হন শাহিনার স্বামী মোতালেব হোসেন। তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহত শাহিনার মামা খোরশেদ আলম জানান, মোতালেব ও শাহিনা দম্পতি প্রায় ১৫ বছর ধরে ঢাকার আশুলিয়ায় গার্মেন্টসে কাজ করতেন। সম্প্রতি শাহিনা চাকরি ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে স্থায়ী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গতকাল গৃহস্থালির মালামালসহ স্বামী-স্ত্রী ও তাঁদের ছেলে একটি পিকআপ ভ্যানে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে এ দুর্ঘটনার শিকার হন তাঁরা।

তাজহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহাজাহান আলী বলেন, এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তির এক স্বজন অজ্ঞাত আসামির বিরুদ্ধে সড়ক আইনে মামলা করেছেন। নিহত ব্যক্তিদের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত দুটি গাড়ি জব্দ করেছে পুলিশ।

