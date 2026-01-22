সিরাজগঞ্জ-১ আসন
নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে বিএনপির প্রার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ
সিরাজগঞ্জ-১ (কাজীপুর-সদরের আংশিক) আসনে বিএনপির প্রার্থী সেলিম রেজাকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি।
গতকাল বুধবার বিকেলে সিরাজগঞ্জ-১ আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান ও যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ মোছা. শারমিন আক্তার স্বাক্ষরিত নোটিশটি জারি হয়। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে কমিটির পক্ষ থেকে প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। নোটিশের ১ নম্বরে বিএনপির প্রার্থী সেলিম রেজা ও ২ নম্বরে আফজাল হোসেন মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ মহসিন রেজার নাম রয়েছে।
নোটিশে উল্লেখ করা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জ-১ আসনে জামায়াতের প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির শাহীনুর আলম অভিযোগ করেছেন, ১২ জানুয়ারি সকাল ১০টায় কাজীপুর উপজেলার গান্ধাইল ইউনিয়নের উদগাড়ী বাজারসংলগ্ন বকুল চেয়ারম্যানের বাসায় বিএনপির প্রার্থী সেলিম রেজার পক্ষে আফজাল হোসেন মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ মহসিন রেজা কাজীপুর উপজেলার কলেজগুলোর অধ্যক্ষদের সভা আহ্বান করেন, যা রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা-২০২৫ ৬(গ) ও ১৮ ধারার লঙ্ঘন এবং প্রার্থীর এখতিয়ারবহির্ভূত।
নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা এবং সরকারি ও বেসরকারি চাকরিজীবীদের দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর দায়ে কেন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না এবং অনুসন্ধান শেষে লিখিত সুপারিশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে পাঠানো হবে না, সে বিষয়ে আগামী ২৫ জানুয়ারি দুপুর ১২টায় নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির কার্যালয়ে সশরীর হাজির হয়ে বা উপযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে তাঁদের লিখিত ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এ বিষয়ে বিএনপির প্রার্থী সেলিম রেজা প্রথম আলোকে বলেন, ‘নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবে যেহেতু অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি এ বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছে। নির্ধারিত তারিখেই আমি এ বিষয়ে আমার বক্তব্য তুলে ধরব।’