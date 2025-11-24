চট্টগ্রামে ডেঙ্গুতে একজনের মৃত্যু
ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে চট্টগ্রামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার চট্টগ্রাম নগরের বেসরকারি পার্কভিউ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তির নাম ফরিদ আহমেদ (৩৯)। আজ সোমবার দুপুরে সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে পাঠানো এক প্রতিবেদনে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, নিহত ফরিদ নগরের বাকলিয়া এলাকার বাসিন্দা। ১৫ নভেম্বর তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। ডেঙ্গুর পাশাপাশি তাঁর শ্বাসকষ্ট ও কিডনি জটিলতাও ছিল। এ নিয়ে চট্টগ্রামে এ বছর ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ২৫–এ। এর আগে গত শনিবার একই হাসপাতালে নাহিদা আক্তার (২৭) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়। তিনি সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।
জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের হিসাব অনুযায়ী, আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১৯ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১০ জন পুরুষ, ৪ জন শিশু ও ৫ জন নারী। এ নিয়ে পুরো বছরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৪ হাজার ৩৬০। নভেম্বরে ২৪ দিনে আক্রান্ত ৮৫৫ জন। এ মাসে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন পাঁচজন।