চট্টগ্রামে নৌযান ডুবে নিখোঁজ আরও এক জেলের লাশ উদ্ধার
বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম উপকূলে মাছ ধরার নৌযান ডুবে নিখোঁজ আরও এক জেলের লাশ উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড। আজ রোববার সকাল আটটায় আনোয়ারার পূর্ব গহিরা সাঙ্গু নদের তীর এলাকা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার হয়। এ নিয়ে নৌযান ডুবির ঘটনায় তিনজনের লাশ উদ্ধার হলো। এখনো নিখোঁজ পাঁচ জেলে।
কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হকের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। কোস্টগার্ড জানায়, উদ্ধার হওয়া জেলের লাশ তাঁর স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। পাশাপাশি নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
গত বৃহস্পতিবার দুপুরে অন্য একটি নৌযানের ধাক্কায় মাছ ধরার নৌযানটি ডুবে যায়। ডুবে যাওয়া নৌযানটিতে ১৯ জেলে ছিলেন। এর মধ্যে ১১ জনকে অদূরে থাকা একটি নৌকা উদ্ধার করে, তবে ৮ জন নিখোঁজ ছিলেন। নিখোঁজ জেলেদের সবাই নোয়াখালীর বাসিন্দা। নৌযানটি বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম নগরের ফিশারিঘাট এলাকা থেকে গভীর সাগরে মাছ ধরতে গিয়েছিল।