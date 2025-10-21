জেলা

ছাদে শুকানো হচ্ছিল গাঁজা, পুলিশের অভিযান টের পেয়ে লাফিয়ে পালালেন ইউপি সদস্য

প্রতিনিধি
কুমিল্লা
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার শশীদল ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নুরুল ইসলামের বাড়ির ছাদে জব্দ করা গাঁজা। গতকাল সোমবার দুপুরে উত্তর শশীদল এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার একটি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্যের বাড়ির ছাদে রোদে শুকানো হচ্ছিল গাঁজা। খবর পেয়ে সেখানে আচমকা উপস্থিত হন পুলিশের সদস্যরা। পরে তাৎক্ষণিকভাবে জব্দ করা হয় প্রায় ১০০ কেজি গাঁজা। এ সময় ছাদ থেকে লাফিয়ে পালিয়ে যান ওই ইউপি সদস্য। তবে তাঁর এক সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলার উত্তর শশীদল এলাকায় শশীদল ইউপি সদস্য নুরুল ইসলামের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম কাউছার আলম (৩০)। তিনি একই এলাকার প্রয়াত আবদুল হাকিমের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে প্রথমে নুরুল ইসলামের বাড়ির পাশে বাঁশঝাড়ে তল্লাশি চালিয়ে ৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে কাউছারকে আটক করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নুরুল ইসলামের বাড়ির একতলা ছাদে শুকানোর জন্য রাখা আরও ৬০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।

ঘটনার পর থেকেই নুরুল ইসলামের মুঠোফোন নম্বরটি বন্ধ আছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গাঁজা জব্দের পর থেকেই তিনি গা ঢাকা দিয়েছেন। এ জন্য তাঁর বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গতকাল রাতে ব্রাহ্মণপাড়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) টমাস বড়ুয়া প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়েছে। এতে কাউছার ও ইউপি সদস্য নুরুল ইসলামকে আসামি করা হয়েছে। কাউছারকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। নুরুলকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান অব্যাহত আছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন