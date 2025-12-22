জেলা

ময়মনসিংহে দিপু দাস হত্যার ঘটনায় ১২ আসামির রিমান্ড শুনানি আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
দিপু চন্দ্র দাসছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের ভালুকায় পোশাক কারখানার শ্রমিক দিপু চন্দ্র দাসকে (২৭) পিটিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার ১২ আসামির আজ সোমবার রিমান্ড শুনানির কথা আছে। এর আগে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তারের পর পাঁচ দিন করে রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন পাইওনিয়ার নিটওয়্যারস (বিডি) লিমিটেড কারখানার ফ্লোর ইনচার্জ আলমগীর হোসেন (৩৮), কোয়ালিটি ইনচার্জ মিরাজ হোসেন (৪৬), শ্রমিক তারেক হোসেন (১৯), লিমন সরকার (২২), মানিক মিয়া (২০), এরশাদ আলী (৩৯) ও নিঝুম উদ্দিন (২০); ভালুকার বাসিন্দা আজমল হাসান (২৬) আশিকুর রহমান (২৫), কাইয়ুম (২৫) ও শাহিন মিয়া (১৯); ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাসিন্দা মো. নাজমুল (২১)।

আরও পড়ুন

ময়মনসিংহে দিপু দাসকে পিটিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যায় আরও দুজন গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহ আদালত পুলিশের পরিদর্শক মোস্তাছিনুর রহমান আজ দুপুর ১২টার দিকে মুঠোফোনে প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ওই ১২ জনের ৫ দিন করে রিমান্ড চায় পুলিশ। আজ রিমান্ড শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। দুপুরেই চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে রিমান্ড শুনানি হবে।

ভালুকার হবিরবাড়ী ইউনিয়নের ডুবালিয়াপাড়া এলাকায় গত বৃহস্পতিবার রাতে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে পাইওনিয়ার নিটওয়্যারস (বিডি) লিমিটেড কারখানার কর্মী দিপু চন্দ্র দাসকে ধরে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। পরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বিভাজকের একটি গাছে বিবস্ত্র করে ঝুলিয়ে মরদেহে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

আরও পড়ুন

ময়মনসিংহে পোশাকশ্রমিককে পিটিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যা: কী হয়েছিল সেদিন

দিপু চন্দ্র তারাকান্দা উপজেলার বানিহালা ইউনিয়নের মোকামিয়াকান্দা গ্রামের রবি চন্দ্র দাসের ছেলে। এ ঘটনায় তাঁর ভাই অপু চন্দ্র দাস বাদী হয়ে গত শুক্রবার অজ্ঞাতপরিচয় ১৪০ থেকে ১৫০ জনকে আসামি করে একটি মামলা করেন।

আরও পড়ুন

চাকরি ছাড়তে বাধ্য করে দিপু দাসকে উত্তেজিত জনতার কাছে তুলে দেওয়া হয়: র‍্যাব

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন