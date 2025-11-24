ঝিনাইদহে সুধী সমাবেশ
প্রথম আলো অবহেলিত মানুষের কথা, ভালো কাজের পাশে থাকে
‘সাহস নিয়ে সত্য তুলে ধরা বর্তমান সময়ে খুবই কঠিন। তারপরও প্রথম আলো ২৭ বছর পথ চলে সত্যই সাহস নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা সমাজের অবহেলিত মানুষের কথা বলে, ভালো কাজের পাশে থাকে। সব খবরের মধ্যে প্রথম আলোর খবরটি সত্য তথ্য দেয়।’
আজ সোমবার ঝিনাইদহে প্রথম আলো আয়োজিত সুধী সমাবেশে এসব কথা বলেন সরকারি কেশবচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যক্ষ বি এম রেজাউল করিম। পত্রিকাটির ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শহরের এইচ এস এস রোডের ফুড সাফারীর হলরুমে এই সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক কর্মী, উন্নয়নকর্মী, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ অংশ নেন।
বিকেল চারটায় জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত কলেজশিক্ষক এম এন শাহজালাল বলেন, তাঁর পরিবারে সদস্যদের জন্য যখন পত্রিকা রাখার সিদ্ধান্ত নেন, তখনই বাজারের বহুল প্রচারিত পত্রিকাগুলো যাচাই করতে থাকেন। একটি সময় সিদ্ধান্ত নেন প্রথম আলোই সেরা। পত্রিকাটির সবগুলো বিভাগ পরিবারের সবার কথা চিন্তা করে করা হয়েছে। সেই থেকে বাসায় প্রথম আলো রাখেন। আজও প্রথম আলো পড়ছেন। তিনি প্রথম আলোর কাছে আরও বেশি আঞ্চলিক খবর তুলে ধরার আশা করেন।
শহরের ওয়াজির আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ নাহিদ আক্তার বলেন, ‘প্রথম আলো নানা অনুষ্ঠান করে, এটা আজকের সমাজে খুবই প্রয়োজন। শিশু-কিশোরদের নিয়ে গণিত উৎসব, বিজ্ঞান উৎসবসহ উৎসাহমূলক নানা অনুষ্ঠান করে, যা শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে। আমরা চাই এই জাতীয় কর্মসূচি আরও বেশি করে করবে তারা।’
জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির আব্দুল আলিম বলেন, ‘আমরা চাইব আগামী দিনেও একটি সুন্দর জাতি গঠনে সত্যের পক্ষে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখবে প্রথম আলো। আগামী নির্বাচন যেন সুষ্ঠু ও নিরেপেক্ষ হয়, সে ব্যাপারে তাদের বলিষ্ঠ লেখনীতে ভূমিকা থাকবে।’
ঝিনাইদহের সংবাদকর্মী মিজানুর রহমান বলেন, প্রথম আলো সত্য উদ্ঘাটন ও প্রকাশে ২৭ বছর সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এটা খুব কঠিন কাজ, কিন্তু প্রথম আলো সেটি করে যাচ্ছে। আগামী দিনেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে, এটাই তাদের কাছে প্রত্যাশা।
বন্ধুসভার সাকিব মোহাম্মদ আল হাসানের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর ঝিনাইদহের নিজস্ব প্রতিবেদক আজাদ রহমান। সমাবেশে প্রথম আলো নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন সমাজকর্মী শিবুপদ বিশ্বাস, শিক্ষক রাশেদ সাত্তার, ঝিনাইদহ পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান আনিচুর রহমান, উন্নয়নকর্মী হাবিবুর রহমান, সাংস্কৃতিক কর্মী শাহীনুর আলম প্রমুখ।
পাঠকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন প্রথম আলোর হেড অব অনলাইন শওকত হোসেন। তিনি বলেন, ‘আমরা সব বাধা উপেক্ষা করে সত্য তথ্য প্রকাশ করে চলেছি। সব সরকারের সময় আমাদের ওপর চাপ ছিল, তারপরও আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে গেছি। গত বছর আমাদের দেশে একটি বড় আন্দোলন হয়ে গেছে, এ সময় ইন্টারনেট লাইন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপরও প্রথম আলো তার দায়িত্ব পালন করে গেছে। যার কারণে চলতি বছর দুটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে।’
শওকত হোসেন বলেন, ‘আমরা নতুন করে দেশ গড়তে কাজ করতে চাই। এ জন্য আপনাদের পরামর্শ নিতে এসেছি। আপনাদের পরামর্শ আমাদের পথ চলতে সাহস জোগাবে।’