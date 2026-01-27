জেলা

ফেনী-৩

ভয় না পেয়ে ভোটকেন্দ্রে যাবেন, বাধা দিলে প্রতিরোধ: আবদুল আউয়াল মিন্টু

প্রতিনিধি
ফেনী
ফেনীর সোনাগাজীতে পথসভায় বক্তব্য দেন বিএনপির প্রার্থী আব্দুল আউয়াল মিন্টু। আজ দুপুরে তোলাছবি: প্রার্থীর মিডিয়া ইউং এর সৌজন্যে।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও ফেনী-৩ (সোনাগাজী ও দাগনভূঞা) আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, ‘আমাদের নেতা তারেক রহমান অনেক যাচাই–বাছাই করে যোগ্য ও পরীক্ষিত প্রার্থীদের মনোনয়ন দিয়েছেন। আপনারা ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শের দল বিএনপিকে বিজয়ী করুন। ভয় না পেয়ে সবাই ভোটকেন্দ্রে যাবেন। যদি কেউ ভোট দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।’

আজ মঙ্গলবার দুপুরে সোনাগাজী উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নে পথসভায় এ মন্তব্য করেন মিন্টু।

আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, ‘বর্তমান বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক অবস্থা, তা থেকে উত্তরণের জন্য এ মুহূর্তে দেশ পরিচালনায় বিএনপিকেই প্রয়োজন। দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে বিএনপির বিকল্প নেই।’

জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, ‘বিএনপির সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে। নির্বাচনে জনগণ সমর্থন করলে গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ অর্থনীতির বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবে বিএনপি। সুযোগ পেলে বিএনপি নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে।’

পথসভায় সোনাগাজী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জিয়া উদ্দিন বাবলু, যুগ্ম আহ্বায়ক জামাল উদ্দিন সেন্টু, সদস্যসচিব সৈয়দ আলম ভূঞা, সোনাগাজী উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক খুরশীদ আলম ভূঞাসহ বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

